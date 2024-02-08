ВАКУЛКО: «На сборах накопилась усталость, надо перетерпеть и работать»

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Юрий Вакулко прокомментировал победу в 5-м контрольном матче на испанских сборах над английским «Брентфордом» B (6:1).

– Юрий, какие у тебя впечатления от матча?

– Вышла хорошая игра, ребята сделали результат уже в первом тайме. У соперника молодая команда, имеющая хороших исполнителей в составе. Но «Кривбасс» – более опытный коллектив, поэтому довольно легко «закрыли» этот матч.

- Как оценишь кондиции команды, ритм сборов сказывается?

– Да, нагрузки ощущаются. Сейчас такой период сборов, когда усталость накопилась, но надо это перетерпеть и работать дальше.

- Последняя неделя собрания впереди. Кривбасс приближается к пику формы?

– Делаем все, что от нас требуют тренеры. Наигрываем тактические моменты, все по плану. Демонстрируем неплохие результаты в спаррингах. С «Левадией» недавно тоже должны были выигрывать с большим счетом – 4:0, 5:0, но не реализовали свои моменты, и дважды пропустили (2:2). Это футбол, такое иногда бывает. В дальнейшем необходимо более серьезно доигрывать подобные матчи.