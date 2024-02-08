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Украина. Премьер лига
08 февраля 2024, 22:23 | Обновлено 08 февраля 2024, 22:46
64
0

Принс АДУ: «Менталитет Кривбасса – выигрывать каждый матч»

Форвард криворожского «Кривбасса» рассказал о контрольной игре в Испании

08 февраля 2024, 22:23 | Обновлено 08 февраля 2024, 22:46
64
0
Принс АДУ: «Менталитет Кривбасса – выигрывать каждый матч»
ФК Кривбасс. Принс Аду

Нападающий криворожского «Кривбасса» Принс Аду рассказал о 5-м контрольном матче на испанских сборах против английского «Брентфорда» B (6:1).

– Принс, поздравляем с уверенной победой 6:1. Какие впечатления от матча?

– Спасибо. Получилась хорошая игра в нашем исполнении. Мы готовимся к возобновлению чемпионата, поэтому стремимся быть в лучшей форме и давать хороший результат в каждом матче. Каждый стремился победить и забить как можно больше голов.

– Что можешь сказать о сегодняшнем оппоненте?

– Это молодая команда. И они играли хорошо. Видно, что у этой команды есть задатки. Но мы сегодня больше стремились победить, потому что наш менталитет – выигрывать каждый матч.

– Как ты себя чувствуешь? В двух последних поединках было много шансов забить, однако не удалось. Это давит на тебя?

– Есть немного. Конечно, всегда хочется забивать, это приятно. Но командные результаты – превыше всего. Что касается себя, то я стараюсь добросовестно работать на каждой тренировке, чтобы улучшать свои показатели. Надеюсь, все будет хорошо.

– Какая атмосфера на собраниях? Есть ли давление на команду из-за лидерства в УПЛ?

– Сборы проходят хорошо, все на высоком уровне. Конечно, мы сейчас лидеры чемпионата. Важно удержать эту планку. Для этого нам нужно усердно работать. Быть первым довольно непросто. Ведь нужно постоянно совершенствоваться. Будем все делать от себя зависящее, чтобы в конце сезона сделать болельщиков счастливыми.

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Принс Аду товарищеские матчи Кривбасс Кривой Рог Брентфорд учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Источник ФК Кривбасс
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