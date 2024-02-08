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  4. Тренер Жироны лукавит? Довбик рассказал, какую цель ставит Мичел на сезон
Испания
08 февраля 2024, 22:41 |
591
1

Тренер Жироны лукавит? Довбик рассказал, какую цель ставит Мичел на сезон

Артем высказался о главном тренере команды

08 февраля 2024, 22:41 |
591
1
Тренер Жироны лукавит? Довбик рассказал, какую цель ставит Мичел на сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Нападающий «Жироны» Артем Довбик высказался о главном тренере «Жироны» Мичеле.

Тренер говорит игрокам на установках перед матчами, что они должны бороться за первое место в Ла Лиге, хотя обычно на интервью Мичел называет менее амбициозные цели для команды.

«Мичел очень классно разбирает соперника, я был от этого поражен, поэтому когда мы выходим на поле – чувствуем командную химию. Тренер не любит когда игроки не дорабатывают или сачкуют, если ты не выполнил норму на тренировке – нужно дорабатывать.

Мичел постоянно говорит на установках перед матчами, что мы здесь, чтобы бороться за первое место, ведь мы прошли такой большой путь за первые 20 матчей, поэтому он говорит, что у нас менталитет должен быть один – бороться в каждом матче за самые высокие места.

Бывает, он там 20 минут говорит – и я заряжаюсь на матч. Хотя и понимаю 10% от сказанного», – рассказал Довбик.

Ранее тренер «Жироны» высказался о матче с «Реалом» и рассказал, сыграет ли Довбик.

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Мичел (Мигель Анхель Санчес) Артем Довбик Ла Лига чемпионат Испании по футболу Жирона
Источник Трендец
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andre_lui
А як буде все розуміти, то тремти Ла Ліга!
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