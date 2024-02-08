Трубин выйдет в основе Бенфики на матч Кубка Португалии против Визелы
У соперников украинский защитник Орест Лебеденко заявлен в резерве
Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в основе «Бенфики» на матч 1/4 финала Кубка Португалии.
«Орлы» сыграют выездной матч против команды «Визела».
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У соперников украинский защитник Орест Лебеденко заявлен в резерве.
Встреча начнется 8 февраля в 22:45 по киевскому времени.
Стартовые составы команд на матч Визела – Бенфика
🔴 𝗧 𝗘 𝗔 𝗠 ⚪#FCVSLB • #PortugueseCup pic.twitter.com/uQcgkH8dpx— SL Benfica (@slbenfica_en) February 8, 2024
📋 O nosso 𝐋𝐢𝐧𝐞-𝐮𝐩 de hoje! 💙#FCVizela #HonrarARainha #TaçaPortugal #FCVSLB pic.twitter.com/jmPPpw7MOn— fcvizela (@FCVizelaOficial) February 8, 2024
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