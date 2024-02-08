Трубин выйдет в основе Бенфики на матч Кубка Португалии против Визелы

Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в основе «Бенфики» на матч 1/4 финала Кубка Португалии.

«Орлы» сыграют выездной матч против команды «Визела».

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У соперников украинский защитник Орест Лебеденко заявлен в резерве.

Встреча начнется 8 февраля в 22:45 по киевскому времени.

Стартовые составы команд на матч Визела – Бенфика