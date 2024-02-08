Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буковина решила отказаться от защитника Вереса
Украина. Первая лига
08 февраля 2024, 21:28 |
446
0

Буковина решила отказаться от защитника Вереса

Даниил Хондак был на просмотре в «Буковине»

08 февраля 2024, 21:28 |
446
0
Буковина решила отказаться от защитника Вереса
ФК Верес. Даниил Хондак

Перволиговая «Буковина» решила отказаться от аренды центрального защитника ровенского «Вереса» Даниила Хондака, который был в Черновцах на просмотре.

В ближайшее время «Буковина» собирается определиться с опытным вратарем Даниилом Каневцевым, который также находится на просмотре. Возможно, конкретика появится уже 9 февраля, когда «Буковина» сыграет первый в 2024 году спарринг со своим молодежным составом (U-19).

Первый этап подготовки к весенней части сезона подопечные Андрея Мельничука проведут в Черновцах, а два следующих – на Закарпатье.

По теме:
У Виктории на просмотре пять новичков. Известно также, кто покинет клуб
Два игрока Руха вернулись в строй после травм
В Шахтере отреагировали на то, что их игрок хочет покинуть клуб из-за войны
Буковина Черновцы Даниил Хондак Верес Ровно просмотр игроков трансферы трансферы УПЛ инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Калинина вслед за Цуренко проиграла Самсоновой в Абу-Даби
Теннис | 08 февраля 2024, 13:37 20
Калинина вслед за Цуренко проиграла Самсоновой в Абу-Даби
Калинина вслед за Цуренко проиграла Самсоновой в Абу-Даби

Украинки завершили борьбу на турнире в ОАЭ

Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Футбол | 08 февраля 2024, 07:45 0
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф

Турнир состоится с 13 января по 11 февраля в Кот-д'Ивуаре

РЕБРОВ: «В Лиге наций будет тяжелая борьба. Но сначала плей-офф к Евро»
Футбол | 08.02.2024, 21:23
РЕБРОВ: «В Лиге наций будет тяжелая борьба. Но сначала плей-офф к Евро»
РЕБРОВ: «В Лиге наций будет тяжелая борьба. Но сначала плей-офф к Евро»
ВИДЕО. Лунин публично сообщил, до какого года рассчитан контракт с Реалом
Футбол | 08.02.2024, 12:01
ВИДЕО. Лунин публично сообщил, до какого года рассчитан контракт с Реалом
ВИДЕО. Лунин публично сообщил, до какого года рассчитан контракт с Реалом
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки Лиги наций
Футбол | 08.02.2024, 19:41
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки Лиги наций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пока Усик занят. Хрговичу нашли нового соперника
Пока Усик занят. Хрговичу нашли нового соперника
06.02.2024, 21:29
Бокс
Жирона осталась без тренера и двух ключевых игроков на матч с Реалом
Жирона осталась без тренера и двух ключевых игроков на матч с Реалом
07.02.2024, 14:28 16
Футбол
Жирона нашла Довбику и Цыганкову нового тренера. Куда перейдет Мичел?
Жирона нашла Довбику и Цыганкову нового тренера. Куда перейдет Мичел?
07.02.2024, 16:35
Футбол
Боб АРУМ – о травме Фьюри: «Почему другая сторона открывает свой рот?»
Боб АРУМ – о травме Фьюри: «Почему другая сторона открывает свой рот?»
07.02.2024, 12:20 3
Бокс
Бывший соперник Усика рассказал, почему Александр побьет Фьюри
Бывший соперник Усика рассказал, почему Александр побьет Фьюри
07.02.2024, 19:24 1
Бокс
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
07.02.2024, 21:45 36
Футбол
ФОТО. Сын Шевченко покоряет Англию. Сколько голов успел забить?
ФОТО. Сын Шевченко покоряет Англию. Сколько голов успел забить?
07.02.2024, 12:30 8
Футбол
Последняя звезда Поднебесной. Почему Оскар все еще играет в Китае
Последняя звезда Поднебесной. Почему Оскар все еще играет в Китае
06.02.2024, 22:17 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем