Буковина решила отказаться от защитника Вереса
Даниил Хондак был на просмотре в «Буковине»
Перволиговая «Буковина» решила отказаться от аренды центрального защитника ровенского «Вереса» Даниила Хондака, который был в Черновцах на просмотре.
В ближайшее время «Буковина» собирается определиться с опытным вратарем Даниилом Каневцевым, который также находится на просмотре. Возможно, конкретика появится уже 9 февраля, когда «Буковина» сыграет первый в 2024 году спарринг со своим молодежным составом (U-19).
Первый этап подготовки к весенней части сезона подопечные Андрея Мельничука проведут в Черновцах, а два следующих – на Закарпатье.
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