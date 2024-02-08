Буковина решила отказаться от защитника Вереса

Перволиговая «Буковина» решила отказаться от аренды центрального защитника ровенского «Вереса» Даниила Хондака, который был в Черновцах на просмотре.

В ближайшее время «Буковина» собирается определиться с опытным вратарем Даниилом Каневцевым, который также находится на просмотре. Возможно, конкретика появится уже 9 февраля, когда «Буковина» сыграет первый в 2024 году спарринг со своим молодежным составом (U-19).

Первый этап подготовки к весенней части сезона подопечные Андрея Мельничука проведут в Черновцах, а два следующих – на Закарпатье.