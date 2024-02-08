ПСЖ собирается сменить домашний стадион

«ПСЖ» в ближайшее время сменит свой домашний стадион. Это связано с тем, что Парижский городской совет отказал клубу в выкупе нынешнего домашнего стадиона команды, «Парк де Пренс», ратифицировав соответствующий запрет в связи с тем, что аренда находится в собственности иностранных владельцев.

«Слишком легко сейчас сказать, что стадион больше не продается. Мы знаем, чего хотим, мы потратили годы, чтобы купить стадион. Теперь это конец. Мы хотим покинуть стадион», – заявил президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.

Ранее «ПСЖ» пытается приобрести главный стадион Франции, «Стад де Франс», который находится в пригороде Парижа, Сен-Дени.