ПСЖ собирается сменить домашний стадион
Клубу не удалось выкупить «Парк де Пренс»
«ПСЖ» в ближайшее время сменит свой домашний стадион. Это связано с тем, что Парижский городской совет отказал клубу в выкупе нынешнего домашнего стадиона команды, «Парк де Пренс», ратифицировав соответствующий запрет в связи с тем, что аренда находится в собственности иностранных владельцев.
«Слишком легко сейчас сказать, что стадион больше не продается. Мы знаем, чего хотим, мы потратили годы, чтобы купить стадион. Теперь это конец. Мы хотим покинуть стадион», – заявил президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.
Ранее «ПСЖ» пытается приобрести главный стадион Франции, «Стад де Франс», который находится в пригороде Парижа, Сен-Дени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч против «Аркадага» закончился со счетом 4:1 в пользу донецкой команды
В списке только один футболист, которого сейчас тренирует Карло – Винисиус Жуниор