Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ собирается сменить домашний стадион
Франция
08 февраля 2024, 20:46 |
458
0

ПСЖ собирается сменить домашний стадион

Клубу не удалось выкупить «Парк де Пренс»

08 февраля 2024, 20:46 |
458
0
ПСЖ собирается сменить домашний стадион
ФК ПСЖ

«ПСЖ» в ближайшее время сменит свой домашний стадион. Это связано с тем, что Парижский городской совет отказал клубу в выкупе нынешнего домашнего стадиона команды, «Парк де Пренс», ратифицировав соответствующий запрет в связи с тем, что аренда находится в собственности иностранных владельцев.

«Слишком легко сейчас сказать, что стадион больше не продается. Мы знаем, чего хотим, мы потратили годы, чтобы купить стадион. Теперь это конец. Мы хотим покинуть стадион», – заявил президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.

Ранее «ПСЖ» пытается приобрести главный стадион Франции, «Стад де Франс», который находится в пригороде Парижа, Сен-Дени.

По теме:
В Париже состоялся Конгресс УЕФА. Какие решения приняты?
Президент ПСЖ прервал молчание в отношении будущего Мбаппе
Идет за Золотой бутсой. Мбаппе первым в сезоне забил 30 голов
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи
Источник AS
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Убедительная победа. Шахтер уверенно обыграл туркменистанский гранд
Футбол | 08 февраля 2024, 13:52 67
Убедительная победа. Шахтер уверенно обыграл туркменистанский гранд
Убедительная победа. Шахтер уверенно обыграл туркменистанский гранд

Матч против «Аркадага» закончился со счетом 4:1 в пользу донецкой команды

Кто забил под руководством Анчелотти больше всех? В рейтинг попал Шевченко
Футбол | 07 февраля 2024, 23:55 1
Кто забил под руководством Анчелотти больше всех? В рейтинг попал Шевченко
Кто забил под руководством Анчелотти больше всех? В рейтинг попал Шевченко

В списке только один футболист, которого сейчас тренирует Карло – Винисиус Жуниор

Как сборная Украины играла против Чехии, Грузии и Албании? История матчей
Футбол | 08.02.2024, 20:55
Как сборная Украины играла против Чехии, Грузии и Албании? История матчей
Как сборная Украины играла против Чехии, Грузии и Албании? История матчей
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
Футбол | 07.02.2024, 21:45
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
Набрался смелости? Уайлдер бросил вызов Усику
Бокс | 08.02.2024, 12:48
Набрался смелости? Уайлдер бросил вызов Усику
Набрался смелости? Уайлдер бросил вызов Усику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боб АРУМ – о травме Фьюри: «Почему другая сторона открывает свой рот?»
Боб АРУМ – о травме Фьюри: «Почему другая сторона открывает свой рот?»
07.02.2024, 12:20 3
Бокс
ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
08.02.2024, 06:12 3
Футбол
Названа заработная плата игроков основного состава Полесья
Названа заработная плата игроков основного состава Полесья
07.02.2024, 18:47
Футбол
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся перед матчем с Реалом
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся перед матчем с Реалом
07.02.2024, 10:01 5
Футбол
ФОТО. Сын Шевченко покоряет Англию. Сколько голов успел забить?
ФОТО. Сын Шевченко покоряет Англию. Сколько голов успел забить?
07.02.2024, 12:30 8
Футбол
Мудрик может перейти в испанский гранд. Стал известен план Челси
Мудрик может перейти в испанский гранд. Стал известен план Челси
08.02.2024, 15:37 29
Футбол
ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
07.02.2024, 07:36 5
Футбол
ВИДЕО. Лунин публично сообщил, до какого года рассчитан контракт с Реалом
ВИДЕО. Лунин публично сообщил, до какого года рассчитан контракт с Реалом
08.02.2024, 12:01 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем