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  4. ФОТО. Милан презентовал два новых комплекта формы
Италия
08 февраля 2024, 18:34 |
595
0

ФОТО. Милан презентовал два новых комплекта формы

«Россонери» будут выступать в черном и белом

08 февраля 2024, 18:34 |
595
0
ФОТО. Милан презентовал два новых комплекта формы
ФК Милан

«Милан» представил два новых комплекта формы на нынешний сезон. Они были выполнены в кооперации технического спонсора клуба «Puma» и брендом уличной одежды из Лос-Анджелеса «Pleasures».

Одна форма выполнена в черном цвете, другая – в белом. На обоих комплектах присутствует одинаковый узор знаменитого миланского собора, который расположен в самом центре города.

«Милан» выйдет в новой форме уже в ближайшем матче Серии А против «Наполи»: полевые игроки команды наденут черные футболки, а голкипер – белую. В матче против «Монцы» все будет наоборот.

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Милан фото игровая форма
Источник Instagram
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