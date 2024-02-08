ФОТО. Милан презентовал два новых комплекта формы

«Милан» представил два новых комплекта формы на нынешний сезон. Они были выполнены в кооперации технического спонсора клуба «Puma» и брендом уличной одежды из Лос-Анджелеса «Pleasures».

Одна форма выполнена в черном цвете, другая – в белом. На обоих комплектах присутствует одинаковый узор знаменитого миланского собора, который расположен в самом центре города.

«Милан» выйдет в новой форме уже в ближайшем матче Серии А против «Наполи»: полевые игроки команды наденут черные футболки, а голкипер – белую. В матче против «Монцы» все будет наоборот.