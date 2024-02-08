ЛИНГАРД – о переходе в Сеул: «Сейчас хочу сконцентрироваться на футболе»

31-летний бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джесси Лингард прокомментировал свой переход в «Сеул» из Южной Кореи.

«У меня было очень много предложений. Однако именно «Сеул» продемонстрировал большую настойчивость при попытке подписать меня. Они отправили необходимые документы сразу, а переговоры были легкими и максимально конкретными, тогда как другие клубы только разговаривали со мной длительное время. Сейчас я хочу сконцентрироваться на футболе. Это моя работа, и ничто другое меня в ближайшее время не будет волновать», – приводит слова футболиста BBC.

Напомним, что с лета 2023 года Лингард находился без игровой практики после того, как покинул английский «Ноттингем Форест».