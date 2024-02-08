Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛИНГАРД – о переходе в Сеул: «Сейчас хочу сконцентрироваться на футболе»
Другие новости
08 февраля 2024, 16:52 | Обновлено 08 февраля 2024, 17:39
210
0

ЛИНГАРД – о переходе в Сеул: «Сейчас хочу сконцентрироваться на футболе»

31-летний английский футболист возобновит свою карьеру

08 февраля 2024, 16:52 | Обновлено 08 февраля 2024, 17:39
210
0
ЛИНГАРД – о переходе в Сеул: «Сейчас хочу сконцентрироваться на футболе»
ФК Сеул. Джесси Лингард

31-летний бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джесси Лингард прокомментировал свой переход в «Сеул» из Южной Кореи.

«У меня было очень много предложений. Однако именно «Сеул» продемонстрировал большую настойчивость при попытке подписать меня. Они отправили необходимые документы сразу, а переговоры были легкими и максимально конкретными, тогда как другие клубы только разговаривали со мной длительное время. Сейчас я хочу сконцентрироваться на футболе. Это моя работа, и ничто другое меня в ближайшее время не будет волновать», – приводит слова футболиста BBC.

Напомним, что с лета 2023 года Лингард находился без игровой практики после того, как покинул английский «Ноттингем Форест».

По теме:
Экс-звезда Ромы и Наполи перейдет к аутсайдеру Серии А
ОФИЦИАЛЬНО. Лингард – игрок Сеула
Лунин уйдет летом? Реал нацелился на легендарного вратаря, игравшего в АПЛ
Джесси Лингард Сеул чемпионат Южной Кореи по футболу свободный агент
Источник BBC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший соперник Усика рассказал, почему Александр побьет Фьюри
Бокс | 07 февраля 2024, 19:24 1
Бывший соперник Усика рассказал, почему Александр побьет Фьюри
Бывший соперник Усика рассказал, почему Александр побьет Фьюри

Тони Беллью высказался о предстоящем мегафайте

ОФИЦИАЛЬНО. Пластун покинул Лудогорец
Футбол | 08 февраля 2024, 16:42 0
ОФИЦИАЛЬНО. Пластун покинул Лудогорец
ОФИЦИАЛЬНО. Пластун покинул Лудогорец

Украинский защитник получил статус свободного агента

«Распиаренный». Поворознюк жестко высказался о Лунине и дал ему совет
Футбол | 08.02.2024, 09:54
«Распиаренный». Поворознюк жестко высказался о Лунине и дал ему совет
«Распиаренный». Поворознюк жестко высказался о Лунине и дал ему совет
ВИДЕО. Тяжелое падение украинской прыгуньи на молодежном ЧМ
Зимние виды | 07.02.2024, 19:16
ВИДЕО. Тяжелое падение украинской прыгуньи на молодежном ЧМ
ВИДЕО. Тяжелое падение украинской прыгуньи на молодежном ЧМ
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Футбол | 08.02.2024, 06:30
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пока Усик занят. Хрговичу нашли нового соперника
Пока Усик занят. Хрговичу нашли нового соперника
06.02.2024, 21:29
Бокс
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
07.02.2024, 21:45 36
Футбол
ФОТО. Сын Шевченко покоряет Англию. Сколько голов успел забить?
ФОТО. Сын Шевченко покоряет Англию. Сколько голов успел забить?
07.02.2024, 12:30 8
Футбол
Названа заработная плата игроков основного состава Полесья
Названа заработная плата игроков основного состава Полесья
07.02.2024, 18:47
Футбол
Украина в ярком матче с камбэками обыграла Корею в овертайме
Украина в ярком матче с камбэками обыграла Корею в овертайме
06.02.2024, 22:09 1
Хоккей
Жирона осталась без тренера и двух ключевых игроков на матч с Реалом
Жирона осталась без тренера и двух ключевых игроков на матч с Реалом
07.02.2024, 14:28 16
Футбол
ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
08.02.2024, 06:12 2
Футбол
Последняя звезда Поднебесной. Почему Оскар все еще играет в Китае
Последняя звезда Поднебесной. Почему Оскар все еще играет в Китае
06.02.2024, 22:17 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем