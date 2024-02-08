Мичел назвал условие для триумфа Жироны в Ла Лиге

Главный тренер «Жироны» Мичел высказался о значимости предстоящего матча команды с мадридским «Реалом» в чемпионской борьбе в Ла Лиге.

«Победа над «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» была бы очень особенной. Даже если мы обыграем «Реал», мы не сможем говорить о победе в Ла Лиге. В глобальном плане это дало бы нам большой толчок вперед, но для победы в чемпионате нужно набрать 90 очков», – признался Мичел на пресс-конференции в преддверии поединка.

Игра «Реал» Мадрид – «Жирона» в 24-м туре чемпионата Испании состоится в субботу, 10 февраля, начало – в 19:30 по Киеву.

В таблице Ла Лиги «Реал» Мадрид занимает 1-е место с 58 очками. «Жирона» идет второй, имея 56 пунктов.