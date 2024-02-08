Mирон МАРКЕВИЧ: «Некоторые легионеры отказались ехать в Украину»

Футболисты львовских «Карпат» завершили первый этап подготовки к соперничеству в группе «Чемпионская» Первой лиги.

Главный тренер «зелено-белых» Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua поделился последними новостями из расположения львовской команды:

«Что-то не везет «Карпатам» с латиноамериканскими легионерами. Те потенциальные новички, с которыми переговоры уже вышли на финишную прямую, в последний момент по разным причинам отказывались ехать в Украину. Поэтому кроме бразильца Невеса, который уже защищал цвета «Карпат» прошлой осенью, больше футболистов из-за океана у нас не будет.

Впрочем, ничего страшного. Нам есть кем начать весеннюю часть сезона. Взяв в аренду Эдуарда Козика и Андрея Булезу из «Шахтера» мы обострили конкуренцию в линии обороны. Еще желательно усилиться забивным нападающим.

Сейчас главное качественно провести подготовительный период, быть заточенным на завоевание первого места. А наши скауты тем временем будут искать игроков уже для выступлений в УПЛ. В конце концов, я и не скрывал, что серьезного пополнения в «Карпатах» следует ожидать в летнее трансферное «окно».

9 февраля львовские футболисты отправятся на второй этап подготовки в Ужгород, где проведут три контрольных поединка.