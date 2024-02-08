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  4. Мудрик может перейти в испанский гранд. Стал известен план Челси
Испания
08 февраля 2024, 15:37 |
5338
23

Мудрик может перейти в испанский гранд. Стал известен план Челси

Михаил будет предложен «Барселоне» как часть соглашения по Френки де Йонгу

08 февраля 2024, 15:37 |
5338
23
Мудрик может перейти в испанский гранд. Стал известен план Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Челси» может предложить каталонский «Барселоне» подписать украинского вингера Михаила Мудрика, сообщает испанское издание todo fichajes.

По информации источника, «синие» очень хотят видеть в своей команде полузащитника «блаугранас» Френки де Йонга, но «Барса» хочет за него 80 миллионов евро.

«Челси» считает, что сможет получить нидерландского футболиста, отдав «сине-гранатовым» Михаила Мудрика и доплатив еще 40 миллионов евро.

Отмечается, что 23-летний украинец также может присоединиться к «Барселоне» на правах аренды с обязательным выкупом.

В этом сезоне Михаил Мудрик провел 25 матчей за «Челси», отметившись 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Михаил Мудрик в январе просил «Челси» отпустить его в аренду.

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Френки де Йонг Михаил Мудрик Челси Барселона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги аренда игрока
Источник Todofichajes.com
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Комментарии 23
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anacreon
А прикольно было б. Мудрик би ще сам доплатив, аби туди перебратися.Гірше ніж в Челсі і АПЛ для бути ніде не може.
Кращи виходити на заміну в Барсі, ніж в Челсі. Тим паче вони і наступного сезону в ЛЧ не попадуть.
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+7
Boodya
Іспанія була б для нього кращим варіантом, якщо це правда
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+6
Bond
не розумію для чого Челсі де Йонг при існуючому Енцо?!
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
serhiy
Як би не було він гравець збірної і бажано щоб він грав.Знайшов свого тренера і команду.
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+5
Показать Скрыть 4 ответа
GloryUkraine
Челсі надіються, що є хтось тупіший за них?  
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+4
Перець
Неожиданный поворот,починаємо серіал кому потрібен Мудрик
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+2
Nostradamus
Вочевидь в Барсу влітку прийде новий тренер, і такий матеріал як Міша там навряд знадобиться. Бо будуть потрібні топ-гравці, здатні одразу давати результат, а не на проект, чи перспективу. Так шо гортаєм далі.. 
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0
Gargantua
Мише надо в Бундеслигу.
Бавария это был хороший вариант.
А еще раньше он мог оказаться в Баере и играть сейчас у Хаби Алонсо.
Тогда бы он реально стоил 100 млн
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0
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Владислав Антонов
Джерело ненадійне, новина схожа на фейк
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-1
Гагик Пердонян
Челси это бестолковое дно
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-1
Лига Конференций Без Динамо
Сидеть на скамейке в Барселоне конечно же теплее, удобнее, пусть идет
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-1
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AK.228
Було б супер!!!
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-2
Лига конференций без динамо
Мишка украинский топчик 
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-3
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GeloN83
Та кому цей непотріб потрібен?... У чемпіонат Антарктиди його 
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-3
Dmytro11q
Якщо додати трохи сленгу або діалектизмів, то можна сказати: почалась движуха). Десь наш Мишко обо'вязково заграє... Бо є сумніви, що наша збірна без його геніальних асистів зможе боснійців пройти).
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-4
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