Мудрик может перейти в испанский гранд. Стал известен план Челси

Лондонский «Челси» может предложить каталонский «Барселоне» подписать украинского вингера Михаила Мудрика, сообщает испанское издание todo fichajes.

По информации источника, «синие» очень хотят видеть в своей команде полузащитника «блаугранас» Френки де Йонга, но «Барса» хочет за него 80 миллионов евро.

«Челси» считает, что сможет получить нидерландского футболиста, отдав «сине-гранатовым» Михаила Мудрика и доплатив еще 40 миллионов евро.

Отмечается, что 23-летний украинец также может присоединиться к «Барселоне» на правах аренды с обязательным выкупом.

В этом сезоне Михаил Мудрик провел 25 матчей за «Челси», отметившись 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Михаил Мудрик в январе просил «Челси» отпустить его в аренду.