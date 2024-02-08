Мудрик может перейти в испанский гранд. Стал известен план Челси
Михаил будет предложен «Барселоне» как часть соглашения по Френки де Йонгу
Лондонский «Челси» может предложить каталонский «Барселоне» подписать украинского вингера Михаила Мудрика, сообщает испанское издание todo fichajes.
По информации источника, «синие» очень хотят видеть в своей команде полузащитника «блаугранас» Френки де Йонга, но «Барса» хочет за него 80 миллионов евро.
«Челси» считает, что сможет получить нидерландского футболиста, отдав «сине-гранатовым» Михаила Мудрика и доплатив еще 40 миллионов евро.
Отмечается, что 23-летний украинец также может присоединиться к «Барселоне» на правах аренды с обязательным выкупом.
В этом сезоне Михаил Мудрик провел 25 матчей за «Челси», отметившись 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.
Ранее стало известно, что Михаил Мудрик в январе просил «Челси» отпустить его в аренду.
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Оклады в клубе варьируются от 10 до 35 тысяч долларов.
Кращи виходити на заміну в Барсі, ніж в Челсі. Тим паче вони і наступного сезону в ЛЧ не попадуть.
Бавария это был хороший вариант.
А еще раньше он мог оказаться в Баере и играть сейчас у Хаби Алонсо.
Тогда бы он реально стоил 100 млн