Луческу рассказал, от чего будет зависить его возвращение к тренерству

78-летний Мирча Луческу после отставки из киевского «Динамо» не намерен уходить на пенсию. Но, принимая во внимание свой возраст, румынский специалист должен уделять особое внимание своему здоровью.

«Не планирую ли я возвращаться? Это будет зависеть от моего физического и психического состояния. Я обязательно вернусь. Но только не в сборную – с этой темой покончено», – приводит слова опытного специалиста издание Digi Sport.

Отметим, что за свою карьеру Мирча Луческу выиграл 35 трофеев как тренер, большинство из которых были завоеваны с донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».