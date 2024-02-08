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08 февраля 2024, 16:04 |
223
0

Луческу рассказал, от чего будет зависить его возвращение к тренерству

Опытный наставник принимает во внимание свой возраст

08 февраля 2024, 16:04 |
223
0
Луческу рассказал, от чего будет зависить его возвращение к тренерству
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

78-летний Мирча Луческу после отставки из киевского «Динамо» не намерен уходить на пенсию. Но, принимая во внимание свой возраст, румынский специалист должен уделять особое внимание своему здоровью.

«Не планирую ли я возвращаться? Это будет зависеть от моего физического и психического состояния. Я обязательно вернусь. Но только не в сборную – с этой темой покончено», – приводит слова опытного специалиста издание Digi Sport.

Отметим, что за свою карьеру Мирча Луческу выиграл 35 трофеев как тренер, большинство из которых были завоеваны с донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».

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Мирча Луческу здоровье возвращение
Источник Digisport.ro
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