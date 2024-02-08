Луческу рассказал, от чего будет зависить его возвращение к тренерству
Опытный наставник принимает во внимание свой возраст
78-летний Мирча Луческу после отставки из киевского «Динамо» не намерен уходить на пенсию. Но, принимая во внимание свой возраст, румынский специалист должен уделять особое внимание своему здоровью.
«Не планирую ли я возвращаться? Это будет зависеть от моего физического и психического состояния. Я обязательно вернусь. Но только не в сборную – с этой темой покончено», – приводит слова опытного специалиста издание Digi Sport.
Отметим, что за свою карьеру Мирча Луческу выиграл 35 трофеев как тренер, большинство из которых были завоеваны с донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Церемония жеребьевки пройдет 8 февраля в 19:00 в Париже
Трансфер Мудрика значительно увеличил сумму