Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-звезда Ромы и Наполи перейдет к аутсайдеру Серии А
Италия
08 февраля 2024, 14:27 |
438
0

Экс-звезда Ромы и Наполи перейдет к аутсайдеру Серии А

Костас Манолас подпишет контракт на правах свободного агента

08 февраля 2024, 14:27 |
438
0
Экс-звезда Ромы и Наполи перейдет к аутсайдеру Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Костас Манолас

32-летний греческий защитник Костас Манолас продолжит карьеру в клубе-аутсайдере итальянской Серии А – «Салернитане».

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, стороны близки к подписанию контракта. Опытный футболист, который в период с 2014-го по 2021-й играл в Италии за «Рому» и «Наполи» (281 матч и 12 голов за этот период), перейдет на правах свободного агента и будет защищать цвета команды из Салерно до конца нынешнего сезона.

Отметим, что последнее время Манолас выступал в чемпионате ОАЭ за «Аль-Шарджу». В нынешнем сезоне Костас провел во всех турнирах 14 матчей, но 16 января у него закончился контракт с клубом и стороны решили не продлевать соглашение.

По теме:
Кривбасс хотел подписать вратаря мадридского Реала
Миколенко покинет Эвертон? В Англии рассказали, когда это может произойти
Пихаленок №2? В чем главная интрига аренды Очеретько из Шахтера в Днепр-1
Костас Манолас Салернитана Аль-Шарджа трансферы трансферы Серии A свободный агент
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
Футбол | 08 февраля 2024, 06:12 1
ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек

Андрей дал мини-интервью El Chiringuito TV и рассказал об эмоциях во время матчей за «Реал»

Мудрик просил Челси отпустить его в аренду в январе. Известна реакция клуба
Футбол | 07 февраля 2024, 17:17 19
Мудрик просил Челси отпустить его в аренду в январе. Известна реакция клуба
Мудрик просил Челси отпустить его в аренду в январе. Известна реакция клуба

Руководство «синих» ответило, что это невозможно

Уничтожить Суперлигу. Макрон и другие лидеры ЕС сделают заявление
Футбол | 08.02.2024, 08:29
Уничтожить Суперлигу. Макрон и другие лидеры ЕС сделают заявление
Уничтожить Суперлигу. Макрон и другие лидеры ЕС сделают заявление
Сыграете с Реалом? В Испании рассказали новые детали по поводу Довбика
Футбол | 08.02.2024, 13:03
Сыграете с Реалом? В Испании рассказали новые детали по поводу Довбика
Сыграете с Реалом? В Испании рассказали новые детали по поводу Довбика
ВИДЕО. Лунин публично сообщил, до какого года рассчитан контракт с Реалом
Футбол | 08.02.2024, 12:01
ВИДЕО. Лунин публично сообщил, до какого года рассчитан контракт с Реалом
ВИДЕО. Лунин публично сообщил, до какого года рассчитан контракт с Реалом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Какие выводы сделал баск?
Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Какие выводы сделал баск?
07.02.2024, 00:05 7
Футбол
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся перед матчем с Реалом
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся перед матчем с Реалом
07.02.2024, 10:01 5
Футбол
«Я пожертвовал всеми датами»: Усик упрекнул Фьюри в неуважении
«Я пожертвовал всеми датами»: Усик упрекнул Фьюри в неуважении
06.02.2024, 15:51
Бокс
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
08.02.2024, 07:45
Футбол
«Какая-то Санта Барбара». Редкач высказался об отношениях Усика и Ломаченко
«Какая-то Санта Барбара». Редкач высказался об отношениях Усика и Ломаченко
06.02.2024, 10:15
Бокс
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
08.02.2024, 06:30 25
Футбол
ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
07.02.2024, 07:36 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем