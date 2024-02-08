Экс-звезда Ромы и Наполи перейдет к аутсайдеру Серии А

32-летний греческий защитник Костас Манолас продолжит карьеру в клубе-аутсайдере итальянской Серии А – «Салернитане».

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, стороны близки к подписанию контракта. Опытный футболист, который в период с 2014-го по 2021-й играл в Италии за «Рому» и «Наполи» (281 матч и 12 голов за этот период), перейдет на правах свободного агента и будет защищать цвета команды из Салерно до конца нынешнего сезона.

Отметим, что последнее время Манолас выступал в чемпионате ОАЭ за «Аль-Шарджу». В нынешнем сезоне Костас провел во всех турнирах 14 матчей, но 16 января у него закончился контракт с клубом и стороны решили не продлевать соглашение.