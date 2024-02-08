Назван арбитр матча Реал – Жирона. Гостям с ним ловить нечего?

Стал известен арбитр матча 24-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Жироной», который состоится в субботу, 10 января.

В 19:30 киевскому времени на поле «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде стартовый свисток в матче даст рефери Хуан Мартинес Мунуэра.

Ранее Мунуэра 7 раз судил матчи с участием «Жироны», цвета которой защищают украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков. Каталонская команда в этих встречах победила 2 раза, 1 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения.

Ко всему прочему, Мунуэра в этих матчах дважды удалял с поля игроков «Жироны» и ни разу их соперников. Также в ворота каталонцев было назначено 4 пенальти, а в ворота их соперников – ни одного.

Кстати, в предыдущем туре Ла Лиги Хуан Мартинес Мунуэра судил матч «Алавес» – «Барселона», в которой удалил с поля за два предупреждения игрока «блауграны» Витора Роке.

Напомним, в таблице чемпионата Испании лидирует «Реал» Мадрид, у которого 58 очков, «Жирона» вторая с 56 пунктами.