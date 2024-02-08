Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван арбитр матча Реал – Жирона. Гостям с ним ловить нечего?
Испания
08 февраля 2024, 13:42 | Обновлено 08 февраля 2024, 13:56
1213
0

Назван арбитр матча Реал – Жирона. Гостям с ним ловить нечего?

Центральный матч 24-го тура Ла Лиги рассудит Хуан Мартинес Мунуэра

08 февраля 2024, 13:42 | Обновлено 08 февраля 2024, 13:56
1213
0
Назван арбитр матча Реал – Жирона. Гостям с ним ловить нечего?
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуан Мартинес Мунуэра

Стал известен арбитр матча 24-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Жироной», который состоится в субботу, 10 января.

В 19:30 киевскому времени на поле «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде стартовый свисток в матче даст рефери Хуан Мартинес Мунуэра.

Ранее Мунуэра 7 раз судил матчи с участием «Жироны», цвета которой защищают украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков. Каталонская команда в этих встречах победила 2 раза, 1 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения.

Ко всему прочему, Мунуэра в этих матчах дважды удалял с поля игроков «Жироны» и ни разу их соперников. Также в ворота каталонцев было назначено 4 пенальти, а в ворота их соперников – ни одного.

Кстати, в предыдущем туре Ла Лиги Хуан Мартинес Мунуэра судил матч «Алавес» – «Барселона», в которой удалил с поля за два предупреждения игрока «блауграны» Витора Роке.

Напомним, в таблице чемпионата Испании лидирует «Реал» Мадрид, у которого 58 очков, «Жирона» вторая с 56 пунктами.

По теме:
Тренер Жироны высказался о матче с Реалом и рассказал, сыграет ли Довбик
Кривбасс хотел подписать вратаря мадридского Реала
Беспокоит не только Довбик. У Жироны не все гладко на Реал
Ла Лига чемпионат Испании по футболу Жирона Реал Мадрид Реал - Жирона
Источник Mundo Deportivo
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Резиновый нацюцюрник». Поворознюк снова жестко прошелся по Гордону
Футбол | 08 февраля 2024, 12:42 1
«Резиновый нацюцюрник». Поворознюк снова жестко прошелся по Гордону
«Резиновый нацюцюрник». Поворознюк снова жестко прошелся по Гордону

Отношение президента «Ингульца» к известному журналисту не изменилось

Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
Футбол | 07 февраля 2024, 21:45 37
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине

Богдан Вьюнник не проводит сборы вместе с командой, а находится в Саудовской Аравии

Помог Мудрик. Шахтер рассказал, сколько налогов клуб уплатил в 2023 году
Футбол | 08.02.2024, 09:48
Помог Мудрик. Шахтер рассказал, сколько налогов клуб уплатил в 2023 году
Помог Мудрик. Шахтер рассказал, сколько налогов клуб уплатил в 2023 году
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Футбол | 08.02.2024, 06:30
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Футбол | 08.02.2024, 07:45
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик просил Челси отпустить его в аренду в январе. Известна реакция клуба
Мудрик просил Челси отпустить его в аренду в январе. Известна реакция клуба
07.02.2024, 17:17 19
Футбол
Старт ЧМ-2024 по биатлону под угрозой срыва
Старт ЧМ-2024 по биатлону под угрозой срыва
06.02.2024, 14:19 1
Биатлон
ВИДЕО. Жена Лунина похвасталась сексуальной фигурой в нижнем белье
ВИДЕО. Жена Лунина похвасталась сексуальной фигурой в нижнем белье
06.02.2024, 12:20 29
Футбол
ФОТО. Сын Шевченко покоряет Англию. Сколько голов успел забить?
ФОТО. Сын Шевченко покоряет Англию. Сколько голов успел забить?
07.02.2024, 12:30 6
Футбол
Последняя звезда Поднебесной. Почему Оскар все еще играет в Китае
Последняя звезда Поднебесной. Почему Оскар все еще играет в Китае
06.02.2024, 22:17 13
Футбол
ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
07.02.2024, 07:36 5
Футбол
Боб АРУМ – о травме Фьюри: «Почему другая сторона открывает свой рот?»
Боб АРУМ – о травме Фьюри: «Почему другая сторона открывает свой рот?»
07.02.2024, 12:20 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем