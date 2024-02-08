Беспокоит не только Довбик. У Жирона не все гладко на Реал
У наставника каталонцев хватает головной боли
В субботу, 10 февраля, в чемпионате Испании отношения между собой выяснят лидеры – мадридский «Реал» и «Жирона».
Команды в таблице разделяет два очка. Каталонцы преследуют «галактикос», поэтому для них результат матча будет вдвойне важнее.
К матчу «Жирона» подходит с кадровыми вопросами. Как известно, два последних матча команды пропустил украинский нападающий Артем Довбик. Но ожидается, что он сможет появиться на поле в Мадриде.
Приятной новость для главного тренера «Жироны» Мичела является возвращение в общую группу команды Давида Лопеса и Тони Вильи. А вот Ян Коуто на сегодня, 8 февраля, остается вне тренировочного процесса. Впрочем, в клубе верят, что это не больше, чем мера предосторожности, и Ян попадет в заявку на игру с «Реалом».
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