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Испания
08 февраля 2024, 13:22 | Обновлено 08 февраля 2024, 13:38
151
0

Беспокоит не только Довбик. У Жирона не все гладко на Реал

У наставника каталонцев хватает головной боли

08 февраля 2024, 13:22 | Обновлено 08 февраля 2024, 13:38
151
0
Беспокоит не только Довбик. У Жирона не все гладко на Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

В субботу, 10 февраля, в чемпионате Испании отношения между собой выяснят лидеры – мадридский «Реал» и «Жирона».

Команды в таблице разделяет два очка. Каталонцы преследуют «галактикос», поэтому для них результат матча будет вдвойне важнее.

К матчу «Жирона» подходит с кадровыми вопросами. Как известно, два последних матча команды пропустил украинский нападающий Артем Довбик. Но ожидается, что он сможет появиться на поле в Мадриде.

Приятной новость для главного тренера «Жироны» Мичела является возвращение в общую группу команды Давида Лопеса и Тони Вильи. А вот Ян Коуто на сегодня, 8 февраля, остается вне тренировочного процесса. Впрочем, в клубе верят, что это не больше, чем мера предосторожности, и Ян попадет в заявку на игру с «Реалом».

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Жирона Ян Коуту Артем Довбик Мичел (Мигель Анхель Санчес) Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Давид Лопес Сильва травма
Источник AS
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