Кривбасс хотел подписать вратаря мадридского Реала

Максим Терещенко, агент украинского вратаря мадридского «Реала» Ильи Волошина, рассказал, что его клиент во время выступлений за «Райо Махадаонду» мог перейти в «Кривбасс»:

«Я думаю, любой футболист мечтает о «Реале». Илья до последнего не верил. Ему звонили друзья из Украины, с которыми он учился, говорили, чтобы приезжал к ним играть. Из Украины поступали большие предложения. Когда мы были в сборной, приехали ребята и хотели его прям со сборов забрать. Он этим людям даже не отвечал, если честно. Когда парню в 16 лет предлагают 50 000 евро, грубо говоря, чтобы он вернулся, а он даже не отвечает, то да, наверное, он мечтал о «Реале». Из Украины ни «Динамо», ни «Шахтер» не пробовали выходить на Илью, знаю, что «Кривбасс» хотел его пригласить».

Ранее Максим Терещенко рассказал, что Ильей Волошиным интересовался «Атлетико».