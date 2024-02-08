Кривбасс хотел подписать вратаря мадридского Реала
Илья Волошин тогда выступал за «Райо Махадаонду»
Максим Терещенко, агент украинского вратаря мадридского «Реала» Ильи Волошина, рассказал, что его клиент во время выступлений за «Райо Махадаонду» мог перейти в «Кривбасс»:
«Я думаю, любой футболист мечтает о «Реале». Илья до последнего не верил. Ему звонили друзья из Украины, с которыми он учился, говорили, чтобы приезжал к ним играть. Из Украины поступали большие предложения. Когда мы были в сборной, приехали ребята и хотели его прям со сборов забрать. Он этим людям даже не отвечал, если честно. Когда парню в 16 лет предлагают 50 000 евро, грубо говоря, чтобы он вернулся, а он даже не отвечает, то да, наверное, он мечтал о «Реале». Из Украины ни «Динамо», ни «Шахтер» не пробовали выходить на Илью, знаю, что «Кривбасс» хотел его пригласить».
Ранее Максим Терещенко рассказал, что Ильей Волошиным интересовался «Атлетико».
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