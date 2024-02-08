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08 февраля 2024, 13:14 |
709
4

Сборную Израиля хотят отстранить от международных соревнований из-за войны

С соответствующим запросом в ФИФА обратились 12 стран Ближнего Востока

08 февраля 2024, 13:14 |
709
4
Сборную Израиля хотят отстранить от международных соревнований из-за войны
Reuters. Сборная Израиля по футболу

Ряд футбольных федераций Ближнего Востока обратились к ФИФА с просьбой запретить Израилю участие в международных турнирах из-за военной операции в Секторе Газа.

Как сообщает Sky Sports, в группу из 12 стран вошли в частности Иордания, Палестина, Саудовская Аравия, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Они разослали письмо во все 211 национальных федераций и шесть региональных конфедераций, включая УЕФА.

В ответ на это Израильская футбольная ассоциация призвала ФИФА не вмешивать политику в спорт и позволить сборной Израиля продолжить участие в квалификации чемпионата Европы-2024.

«Я верю, что ФИФА не будет вмешивать политику в футбол. Мы против вовлечения политиков в футбол и их участия в вопросах спорта в целом. Мы сконцентрированы исключительно на футбольных вопросах и мечтаем пройти квалификацию на Евро-2024. Я с нетерпением жду мира во всем мире», — сказал генеральный директор Израильской футбольной ассоциации Нив Гольдштейн.

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сборная Израиля по футболу ФИФА УЕФА дисквалификация Евро-2024
Источник Sky Sports
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NoMad
Iзраїль як русня. Спорт внє палiтiкi. Нiфiга. Йдiть у сраку
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0
Андрей Залищук
ви охриніли, Ізраїль не агресор, ви краще Палестини викиньте з ФІФА
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-1
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Serhii P.
А вони не опупіли?
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-2
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