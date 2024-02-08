Сборную Израиля хотят отстранить от международных соревнований из-за войны

Ряд футбольных федераций Ближнего Востока обратились к ФИФА с просьбой запретить Израилю участие в международных турнирах из-за военной операции в Секторе Газа.

Как сообщает Sky Sports, в группу из 12 стран вошли в частности Иордания, Палестина, Саудовская Аравия, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Они разослали письмо во все 211 национальных федераций и шесть региональных конфедераций, включая УЕФА.

В ответ на это Израильская футбольная ассоциация призвала ФИФА не вмешивать политику в спорт и позволить сборной Израиля продолжить участие в квалификации чемпионата Европы-2024.

«Я верю, что ФИФА не будет вмешивать политику в футбол. Мы против вовлечения политиков в футбол и их участия в вопросах спорта в целом. Мы сконцентрированы исключительно на футбольных вопросах и мечтаем пройти квалификацию на Евро-2024. Я с нетерпением жду мира во всем мире», — сказал генеральный директор Израильской футбольной ассоциации Нив Гольдштейн.