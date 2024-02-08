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  4. ВОЛОШИН: «Нужно побеждать на сборах и переносить это на чемпионат»
Украина. Премьер лига
08 февраля 2024, 13:01 |
129
0

ВОЛОШИН: «Нужно побеждать на сборах и переносить это на чемпионат»

Полузащитник «Динамо» – о подготовке ко второй части сезона

08 февраля 2024, 13:01 |
129
0
ВОЛОШИН: «Нужно побеждать на сборах и переносить это на чемпионат»
ФК Динамо. Назар Волошин

Полузащитник «Динамо» Назар Волошин поделился впечатлениями от того, как проходит учебно-тренировочный сбор в Турции.

– Между двумя сборами тренерский штаб дал игрокам три дня отдыха. Хватило ли их, чтобы перезагрузиться?

– Был с девушкой, она приезжала ко мне. Можно сказать, восстановился, отдохнул от тренировок, и с новыми силами приступил к новому этапу.

– В целом, как считаешь, чем второй сбор будет отличаться от первого?

- Пожалуй, будет меньше тяжелой работы, больше будем работать над тактикой, будем наигрывать состав. Кто-то будет играть по 60 минут, кто-то будет получать меньше времени. Будем стараться побеждать на сборах, чтобы победное настроение перенести и на чемпионат.

– Александр Владимирович анонсировал, что будет больше теоретических занятий. Над чем работаете на них?

– Показывали ошибки из предыдущих игр, общались, тренеры говорили, как делать, чтобы в будущем их избегать.

- Какие из матчей на этом сборе тебе запомнились?

– Пожалуй, с «Пахтакором», в котором мы одержали пока единственную нашу победу. Показали хорошую игру и много забили.

– Впереди еще шесть контрольных матчей. Каких ожидаешь больше всего?

– С «Динамо» (Тбилиси) хочется сыграть. Думаю, будет интересный матч.

– В целом, «Динамо» часто играет с одноклубниками из Тбилиси на сборах. Может, что-то запомнилось из предыдущих спаррингов?

- Да я пока не играл с ними, так что ожидаю.

- Время от времени к тренировкам с основным составом привлекают игроков юношеской команды. Ты тоже молодой игрок. Можешь объяснить, насколько это помогает им адаптироваться к взрослому футболу?

– Я считаю, что это очень правильно. Нужно подпускать молодежь, чтобы они понимали взрослый футбол, что нужно больше работать, думать быстрее на поле.

– Ты уже чувствуешь себя более опытным игроком, который может и совет дать?

– Советы раздавать мне пока рано, но, конечно, чувствую, что опыта у меня немного больше, чем у них.

- На этом сборе присутствует президент клуба. Возможно, это добавляет определенной мотивации или наоборот?

– В целом, не обращаем внимания на это. Работаем, как обычно, максимально отдаваясь на тренировках и в играх.

- Сразу после небольшой передышки между сборами команда провела две тренировки. Расскажи о них.

– Утром работали над быстрым выходом из обороны в атаку, а вечером уже отрабатывали комбинации с завершающими ударами.

– Какие упражнения твои самые любимые?

– Мне нравится, когда отрабатываем удары, хочется забивать голы.

– А над чем тебе нужно еще работать?

- Много над чем, в том числе над реализацией. Не могу сказать, что у меня что-то идеальное, поэтому есть над чем работать.

– С кем живешь на сборах? С кем больше всего общаешься, проводишь свободное время?

- Живу с Денисом Игнатенко. В свободное время либо спим, отдыхая после тренировок, либо играем в PlayStation в FIFA.

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Назар Волошин Динамо Киев учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Источник ФК Динамо Киев
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