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  4. «Достойный играть в Англии». Экс-помощник Моуриньо оценил уровень Трубина
Португалия
08 февраля 2024, 13:12 |
290
0

«Достойный играть в Англии». Экс-помощник Моуриньо оценил уровень Трубина

Силвину Лору нравится игра украинского вратаря «Бенфики»

08 февраля 2024, 13:12 |
290
0
«Достойный играть в Англии». Экс-помощник Моуриньо оценил уровень Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Бывший тренер вратарей в штабе Жозе Моуриньо во времена работы в «Порту», «Челси», «Интере» и «Реале» Силвину Лору оценил уровень игры украинского голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина:

«Я считаю, что он может играть в Англии. Ему 22, и ясно, что он находится на очень высоком для вратарей уровне.

Я вижу его ценность в том, что он может играть в Англии, но я думаю, что для него было бы идеально остаться на два-три года в «Бенфике», чтобы получить больше опыта и уверенности в себе, потому что быть вратарем в Англии нелегко, лига не такая, как в Португалии. Учитывая его возраст, ему еще есть чему учиться, и он в очень хорошем клубе, чтобы стать еще лучше. Он должен остаться подольше, чтобы над ним работать.

Он мне очень понравился. Я видел несколько его матчей за «Бенфику», и он провел их очень качественно. В последнем, против «Эштрелы Амадора», он сделал великолепный сейв после удара с углового, который мог сделать счет 3:2. Он сделал несколько великолепных сэйвов и спас «Бенфику».

Понятно, что такая игра привлекает интерес со стороны больших команд. Если будет хорошее предложение, я не удивлюсь, если он уйдет, но это зависит от того, чего хочет клуб. И я верю, что Руй Коста пока что не продаст Трубина, не в последнюю очередь потому, что «Бенфика» процветает благодаря титулам».

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Источник OneFootball
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