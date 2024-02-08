Карпаты и Шахтер согласовали аренду защитника

Как стало известно Sport.ua, в расположении «Карпат» уже появился центральный защитник «Шахтера» Эдуард Козик, который в течение 2024 года будет выступать за «зелено-белых» на правах аренды, но без права выкупа.

Напомним, что несколько дней назад львовяне договорились с «горняками» об аренде левого защитника Андрея Булезы.

Сегодня, 8 февраля, подопечные Мирона Маркевича соберутся на своей загородной базе в Бартатове, а завтра утром отправятся на этап подготовки, который пройдет на Закарпатье. Дислоцироваться они будут в Ужгороде, а тренироваться на поле с искусственным покрытием, что на стадионе «Авангард». Там и проведут три первых контрольных поединка: 14 февраля – с «Минаем», 17 – с «Металлистом» и 21 – с «Хустом».

Затем на три дня вернутся во Львов, а в марте снова будут готовиться на Закарпатье.

Сейчас «Карпаты» лидируют в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 45 очков.