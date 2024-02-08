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  4. «Резиновый нацюцюрник». Поворознюк снова жестко прошелся по Гордону
Украина. Премьер лига
08 февраля 2024, 12:42 |
1031
1

«Резиновый нацюцюрник». Поворознюк снова жестко прошелся по Гордону

Отношение президента «Ингульца» к известному журналисту не изменилось

08 февраля 2024, 12:42 |
1031
1
«Резиновый нацюцюрник». Поворознюк снова жестко прошелся по Гордону
Украинский футбол. Дмитрий Гордон и Александр Поворознюк

Президент перволигового «Ингульца» Александр Поворознюк снова жестко прошелся по известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону:

– Ваш спор с Дмитрием Гордоном был достаточно горячим. Вы уже все сказали друг другу?

– Да забудьте это лопоухое несчастье. Просто н***й забудьте. Он недостоин даже, чтобы о нем говорить. По моему мнению это реальная фсб-шная х***я. Просто фсб-шная х***я. Посмотрите, как перед войной он хотел сделать переворот в стране. Он думает, что ему простили? Да до него еще руки не дошли. Всему свое время. Я так думаю. Резиновый нацюцюрник и реальная фсб-шная х***я, я так о нем думаю.

Ранее Дмитрий Гордон пообещал написать заявление в СБУ на Александра Поворознюка.

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Дмитрий Гордон Александр Поворознюк Ингулец
Источник Украинский футбол
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Александр
Жирной вонючей свинье ничего не будет хотя она всех пугает оружикм и насилует и оскорбляет женщин .Он каждый день ходит в офис к зеленскому и заносит бабки и клоун защищает даже хотел 33 млн денег налогоплательщиков дать на фильм про это жлобское быдло 
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