«Резиновый нацюцюрник». Поворознюк снова жестко прошелся по Гордону

Президент перволигового «Ингульца» Александр Поворознюк снова жестко прошелся по известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону:

– Ваш спор с Дмитрием Гордоном был достаточно горячим. Вы уже все сказали друг другу?

– Да забудьте это лопоухое несчастье. Просто н***й забудьте. Он недостоин даже, чтобы о нем говорить. По моему мнению это реальная фсб-шная х***я. Просто фсб-шная х***я. Посмотрите, как перед войной он хотел сделать переворот в стране. Он думает, что ему простили? Да до него еще руки не дошли. Всему свое время. Я так думаю. Резиновый нацюцюрник и реальная фсб-шная х***я, я так о нем думаю.

Ранее Дмитрий Гордон пообещал написать заявление в СБУ на Александра Поворознюка.