«Резиновый нацюцюрник». Поворознюк снова жестко прошелся по Гордону
Отношение президента «Ингульца» к известному журналисту не изменилось
Президент перволигового «Ингульца» Александр Поворознюк снова жестко прошелся по известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону:
– Ваш спор с Дмитрием Гордоном был достаточно горячим. Вы уже все сказали друг другу?
– Да забудьте это лопоухое несчастье. Просто н***й забудьте. Он недостоин даже, чтобы о нем говорить. По моему мнению это реальная фсб-шная х***я. Просто фсб-шная х***я. Посмотрите, как перед войной он хотел сделать переворот в стране. Он думает, что ему простили? Да до него еще руки не дошли. Всему свое время. Я так думаю. Резиновый нацюцюрник и реальная фсб-шная х***я, я так о нем думаю.
Ранее Дмитрий Гордон пообещал написать заявление в СБУ на Александра Поворознюка.
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