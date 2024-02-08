Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Самая страшная ночь. Как никогда много ракет»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сейчас находится в Одессе, которая в очередной раз стала целью атак российских террористов.

Были запущены ракеты и ударные дроны. Ястремская сообщила, что провела ночь в убежище на парковке.

«Это была самая страшная ночь для меня. Было как никогда много ракет возле нас, мы находились на парковке. Люди, если вас можно так назвать, прекратите делать это дерьмо», — написала Ястремская в Instagram.

Ястремская на прошлой неделе участвовала в хардовом турнире в Линце, где завершила борьбу во втором круге.