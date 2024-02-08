Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Самая страшная ночь. Как никогда много ракет»
WTA
08 февраля 2024, 11:45 |
1158
0

Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Самая страшная ночь. Как никогда много ракет»

Украинка вынуждена прятаться на парковке

08 февраля 2024, 11:45 |
1158
0
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Самая страшная ночь. Как никогда много ракет»
ФТУ. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сейчас находится в Одессе, которая в очередной раз стала целью атак российских террористов.

Были запущены ракеты и ударные дроны. Ястремская сообщила, что провела ночь в убежище на парковке.

«Это была самая страшная ночь для меня. Было как никогда много ракет возле нас, мы находились на парковке. Люди, если вас можно так назвать, прекратите делать это дерьмо», — написала Ястремская в Instagram.

Ястремская на прошлой неделе участвовала в хардовом турнире в Линце, где завершила борьбу во втором круге.

По теме:
Минус вертолет, танки и ракеты. ВСУ обновили статистику потерь врага
Игрок Шахтера отреагировал на слухи, что хочет покинуть клуб из-за войны
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
Даяна Ястремская российско-украинская война
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Боб АРУМ – о травме Фьюри: «Почему другая сторона открывает свой рот?»
Бокс | 07 февраля 2024, 12:20 2
Боб АРУМ – о травме Фьюри: «Почему другая сторона открывает свой рот?»
Боб АРУМ – о травме Фьюри: «Почему другая сторона открывает свой рот?»

Известный промоутер недоволен высказываниями команды Усика

Мудрик просил Челси отпустить его в аренду в январе. Известна реакция клуба
Футбол | 07 февраля 2024, 17:17 19
Мудрик просил Челси отпустить его в аренду в январе. Известна реакция клуба
Мудрик просил Челси отпустить его в аренду в январе. Известна реакция клуба

Руководство «синих» ответило, что это невозможно

Дани Алвес со слезами на глазах дал показания в суде об изнасиловании
Футбол | 08.02.2024, 06:33
Дани Алвес со слезами на глазах дал показания в суде об изнасиловании
Дани Алвес со слезами на глазах дал показания в суде об изнасиловании
ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
Футбол | 08.02.2024, 06:12
ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
Букмекер Stake стал официальным партнером Кубков Дэвиса и Билли Джин Кинг
Теннис | 07.02.2024, 10:36
Букмекер Stake стал официальным партнером Кубков Дэвиса и Билли Джин Кинг
Букмекер Stake стал официальным партнером Кубков Дэвиса и Билли Джин Кинг
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик назвал страны, где лучшего всего разбираются в боксе
Усик назвал страны, где лучшего всего разбираются в боксе
07.02.2024, 10:40
Бокс
Украина в ярком матче с камбэками обыграла Корею в овертайме
Украина в ярком матче с камбэками обыграла Корею в овертайме
06.02.2024, 22:09 1
Хоккей
ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
07.02.2024, 07:36 5
Футбол
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
08.02.2024, 07:45
Футбол
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
08.02.2024, 06:30 25
Футбол
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
07.02.2024, 21:45 35
Футбол
Последняя звезда Поднебесной. Почему Оскар все еще играет в Китае
Последняя звезда Поднебесной. Почему Оскар все еще играет в Китае
06.02.2024, 22:17 13
Футбол
«Какая-то Санта Барбара». Редкач высказался об отношениях Усика и Ломаченко
«Какая-то Санта Барбара». Редкач высказался об отношениях Усика и Ломаченко
06.02.2024, 10:15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем