Рафаэль Маркес не возглавит Барселону. В клубе назвали причину
Спортивный директор каталонцев отметил прогресс молодого наставника
Экс-футболист «Барселоны» Рафаэль Маркес не возглавит каталонскую команду после ухода Хави в конце нынешнего сезона.
Об этом заявил спортивный директор «блау-гранас» Деку. «Он прибавляет как тренер. Опыт, полученный им в академии, очень полезен, ведь он растет, преодолевая трудности. Но он еще молод, поэтому сейчас мы не рассматриваем его в качестве кандидата на должность главного тренера первой команды», – отметил функционер в эфире Esport3.
Добавим, что на данный момент 44-летний Маркес возглавляет вторую команду «Барселоны». Под руководством мексиканского специалиста каталонцы выступают в Примере РФЕФ, третьем по силе дивизионе страны, занимая шестое место в группе 1.
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