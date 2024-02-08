Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рафаэль Маркес не возглавит Барселону. В клубе назвали причину
Испания
08 февраля 2024, 11:09 |
230
0

Рафаэль Маркес не возглавит Барселону. В клубе назвали причину

Спортивный директор каталонцев отметил прогресс молодого наставника

08 февраля 2024, 11:09 |
230
0
Рафаэль Маркес не возглавит Барселону. В клубе назвали причину
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Маркес

Экс-футболист «Барселоны» Рафаэль Маркес не возглавит каталонскую команду после ухода Хави в конце нынешнего сезона.

Об этом заявил спортивный директор «блау-гранас» Деку. «Он прибавляет как тренер. Опыт, полученный им в академии, очень полезен, ведь он растет, преодолевая трудности. Но он еще молод, поэтому сейчас мы не рассматриваем его в качестве кандидата на должность главного тренера первой команды», – отметил функционер в эфире Esport3.

Добавим, что на данный момент 44-летний Маркес возглавляет вторую команду «Барселоны». Под руководством мексиканского специалиста каталонцы выступают в Примере РФЕФ, третьем по силе дивизионе страны, занимая шестое место в группе 1.

По теме:
Украинский нападающий Барселоны перейдет в клуб из США
Стало известно, когда будет вынесен вердикт по делу Дани Алвеса
Клопп летом не возглавит Барселону. Стали известны причины
Барселона Рафаэль Маркес назначение тренера Деку
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Динамо провело две тренировки в преддверии спарринга с Лиепая
Футбол | 08 февраля 2024, 08:23 0
ВИДЕО. Динамо провело две тренировки в преддверии спарринга с Лиепая
ВИДЕО. Динамо провело две тренировки в преддверии спарринга с Лиепая

Набирает обороты второй зимний тренировочный сбор «Динамо» в Турции

ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
Футбол | 08 февраля 2024, 06:12 1
ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек

Андрей дал мини-интервью El Chiringuito TV и рассказал об эмоциях во время матчей за «Реал»

Помог Мудрик. Шахтер рассказал, сколько налогов клуб уплатил в 2023 году
Футбол | 08.02.2024, 09:48
Помог Мудрик. Шахтер рассказал, сколько налогов клуб уплатил в 2023 году
Помог Мудрик. Шахтер рассказал, сколько налогов клуб уплатил в 2023 году
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
Футбол | 07.02.2024, 21:45
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
Жирона осталась без тренера и двух ключевых игроков на матч с Реалом
Футбол | 07.02.2024, 14:28
Жирона осталась без тренера и двух ключевых игроков на матч с Реалом
Жирона осталась без тренера и двух ключевых игроков на матч с Реалом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Жена Лунина похвасталась сексуальной фигурой в нижнем белье
ВИДЕО. Жена Лунина похвасталась сексуальной фигурой в нижнем белье
06.02.2024, 12:20 27
Футбол
Украина в ярком матче с камбэками обыграла Корею в овертайме
Украина в ярком матче с камбэками обыграла Корею в овертайме
06.02.2024, 22:09 1
Хоккей
ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
07.02.2024, 07:36 5
Футбол
Боб АРУМ – о травме Фьюри: «Почему другая сторона открывает свой рот?»
Боб АРУМ – о травме Фьюри: «Почему другая сторона открывает свой рот?»
07.02.2024, 12:20 2
Бокс
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
08.02.2024, 06:30 25
Футбол
Мудрик просил Челси отпустить его в аренду в январе. Известна реакция клуба
Мудрик просил Челси отпустить его в аренду в январе. Известна реакция клуба
07.02.2024, 17:17 19
Футбол
Пока Усик занят. Хрговичу нашли нового соперника
Пока Усик занят. Хрговичу нашли нового соперника
06.02.2024, 21:29
Бокс
ФОТО. Сын Шевченко покоряет Англию. Сколько голов успел забить?
ФОТО. Сын Шевченко покоряет Англию. Сколько голов успел забить?
07.02.2024, 12:30 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем