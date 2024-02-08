Лунин своим сообщением довел до слез молодого украинского голкипера

Максим Терещенко, агент украинского вратаря мадридского «Реала» Ильи Волошина, рассказал, как Андрей Лунин своим аудиообращением к молодому голкиперу довел его до слез.

«Когда нас пригласили впервые, в августе, в «Реале» записали аудиосообщение от Андрея Лунина, в котором он сказал: «Илья, я очень рад, что ты переходишь в «Мадрид». Скоро увидимся на тренировках». Директора академии тогда подарили Илье футболку с его собственным именем. Он плакать начал и после сообщения Андрея, и от подарка. Для него это был шок».

Ранее Максим Терещенко рассказал, что Ильей Волошиным интересовался «Атлетико».