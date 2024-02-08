Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лунин своим сообщением довел до слез молодого украинского голкипера
Испания
08 февраля 2024, 11:09 |
1948
0

Лунин своим сообщением довел до слез молодого украинского голкипера

Илья Волошин был приятно шокирован обращением вратаря «Реала»

08 февраля 2024, 11:09 |
1948
0
Лунин своим сообщением довел до слез молодого украинского голкипера
Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Терещенко, агент украинского вратаря мадридского «Реала» Ильи Волошина, рассказал, как Андрей Лунин своим аудиообращением к молодому голкиперу довел его до слез.

«Когда нас пригласили впервые, в августе, в «Реале» записали аудиосообщение от Андрея Лунина, в котором он сказал: «Илья, я очень рад, что ты переходишь в «Мадрид». Скоро увидимся на тренировках». Директора академии тогда подарили Илье футболку с его собственным именем. Он плакать начал и после сообщения Андрея, и от подарка. Для него это был шок».

Ранее Максим Терещенко рассказал, что Ильей Волошиным интересовался «Атлетико».

По теме:
Лунин рассказал, что является самым сложным для него в Реале
Агент Волошина рассказал, что Илья мог перейти в другой испанский гранд
Клопп летом не возглавит Барселону. Стали известны причины
Илья Волошин Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Трибуна
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона осталась без тренера и двух ключевых игроков на матч с Реалом
Футбол | 07 февраля 2024, 14:28 15
Жирона осталась без тренера и двух ключевых игроков на матч с Реалом
Жирона осталась без тренера и двух ключевых игроков на матч с Реалом

Мичел, Блинд и Эррера получили наказание

Доверяет ли Анчелотти Лунину? Андрей дал откровенный ответ на вопрос
Футбол | 08 февраля 2024, 09:24 1
Доверяет ли Анчелотти Лунину? Андрей дал откровенный ответ на вопрос
Доверяет ли Анчелотти Лунину? Андрей дал откровенный ответ на вопрос

Украинец высказался об итальянском наставнике

Боб АРУМ – о травме Фьюри: «Почему другая сторона открывает свой рот?»
Бокс | 07.02.2024, 12:20
Боб АРУМ – о травме Фьюри: «Почему другая сторона открывает свой рот?»
Боб АРУМ – о травме Фьюри: «Почему другая сторона открывает свой рот?»
Названа заработная плата игроков основного состава Полесья
Футбол | 07.02.2024, 18:47
Названа заработная плата игроков основного состава Полесья
Названа заработная плата игроков основного состава Полесья
Уничтожить Суперлигу. Макрон и другие лидеры ЕС сделают заявление
Футбол | 08.02.2024, 08:29
Уничтожить Суперлигу. Макрон и другие лидеры ЕС сделают заявление
Уничтожить Суперлигу. Макрон и другие лидеры ЕС сделают заявление
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
08.02.2024, 06:30 25
Футбол
«Я пожертвовал всеми датами»: Усик упрекнул Фьюри в неуважении
«Я пожертвовал всеми датами»: Усик упрекнул Фьюри в неуважении
06.02.2024, 15:51
Бокс
ФОТО. Сын Шевченко покоряет Англию. Сколько голов успел забить?
ФОТО. Сын Шевченко покоряет Англию. Сколько голов успел забить?
07.02.2024, 12:30 6
Футбол
ВИДЕО. Жена Лунина похвасталась сексуальной фигурой в нижнем белье
ВИДЕО. Жена Лунина похвасталась сексуальной фигурой в нижнем белье
06.02.2024, 12:20 27
Футбол
«Какая-то Санта Барбара». Редкач высказался об отношениях Усика и Ломаченко
«Какая-то Санта Барбара». Редкач высказался об отношениях Усика и Ломаченко
06.02.2024, 10:15
Бокс
Украина в ярком матче с камбэками обыграла Корею в овертайме
Украина в ярком матче с камбэками обыграла Корею в овертайме
06.02.2024, 22:09 1
Хоккей
Лунин услышал вердикт тренерского штаба Реала. Что они думают об украинце?
Лунин услышал вердикт тренерского штаба Реала. Что они думают об украинце?
06.02.2024, 09:38 2
Футбол
ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
07.02.2024, 07:36 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем