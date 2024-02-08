Лунин своим сообщением довел до слез молодого украинского голкипера
Илья Волошин был приятно шокирован обращением вратаря «Реала»
Максим Терещенко, агент украинского вратаря мадридского «Реала» Ильи Волошина, рассказал, как Андрей Лунин своим аудиообращением к молодому голкиперу довел его до слез.
«Когда нас пригласили впервые, в августе, в «Реале» записали аудиосообщение от Андрея Лунина, в котором он сказал: «Илья, я очень рад, что ты переходишь в «Мадрид». Скоро увидимся на тренировках». Директора академии тогда подарили Илье футболку с его собственным именем. Он плакать начал и после сообщения Андрея, и от подарка. Для него это был шок».
Ранее Максим Терещенко рассказал, что Ильей Волошиным интересовался «Атлетико».
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