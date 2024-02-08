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08 февраля 2024, 10:52 |
206
1

УЕФА распределит 3,3 млрд евро между участниками еврокубков до 2027 года

Из них 2,4 млрд достанутся командам, играющим в Лиге чемпионов и Суперкубке Европы

08 февраля 2024, 10:52 |
206
1
УЕФА распределит 3,3 млрд евро между участниками еврокубков до 2027 года
Getty Images/Global Images Ukraine

Исполком УЕФА утвердил схему распределения доходов между клубами в 2024–2027 годах.

Общая сумма выплат составит 4,4 миллиарда евро. Из них 7% (308 млн) составят «солидарные выплаты» клубам, которые не примут участия в еврокубках, и 3% (132 млн) будут выплачены клубам, которые не пройдут квалификационные раунды.

Оставшиеся деньги будут распределены между участниками еврокубков (93,5%) и УЕФА (6,5%).

В итоге участники еврокубков после выплаты всех солидарных и других издержек получат 3,3 миллиарда евро. 2,4 миллиарда достанутся участникам Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, 565 млн получат участники Лиги Европы и 285 млн — участники Лиги конференций.

Процентное соотношение между турнирами останется таким же, как в 2021–2024 годах.

Следующее заседание исполкома УЕФА назначено на 22 мая 2024 года.

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Источник УЕФА
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Комментарии 1
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Александр
Теперь ясно почему убрали павелко .Там прежде всего интересует дележ денег а павелко с офисом зеленского не собирался делиться 
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