УЕФА распределит 3,3 млрд евро между участниками еврокубков до 2027 года
Из них 2,4 млрд достанутся командам, играющим в Лиге чемпионов и Суперкубке Европы
Исполком УЕФА утвердил схему распределения доходов между клубами в 2024–2027 годах.
Общая сумма выплат составит 4,4 миллиарда евро. Из них 7% (308 млн) составят «солидарные выплаты» клубам, которые не примут участия в еврокубках, и 3% (132 млн) будут выплачены клубам, которые не пройдут квалификационные раунды.
Оставшиеся деньги будут распределены между участниками еврокубков (93,5%) и УЕФА (6,5%).
В итоге участники еврокубков после выплаты всех солидарных и других издержек получат 3,3 миллиарда евро. 2,4 миллиарда достанутся участникам Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, 565 млн получат участники Лиги Европы и 285 млн — участники Лиги конференций.
Процентное соотношение между турнирами останется таким же, как в 2021–2024 годах.
Следующее заседание исполкома УЕФА назначено на 22 мая 2024 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент ФК «Ингулец» высказался о вратаре «Реала»
Андрей дал мини-интервью El Chiringuito TV и рассказал об эмоциях во время матчей за «Реал»