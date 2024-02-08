УЕФА распределит 3,3 млрд евро между участниками еврокубков до 2027 года

Исполком УЕФА утвердил схему распределения доходов между клубами в 2024–2027 годах.

Общая сумма выплат составит 4,4 миллиарда евро. Из них 7% (308 млн) составят «солидарные выплаты» клубам, которые не примут участия в еврокубках, и 3% (132 млн) будут выплачены клубам, которые не пройдут квалификационные раунды.

Оставшиеся деньги будут распределены между участниками еврокубков (93,5%) и УЕФА (6,5%).

В итоге участники еврокубков после выплаты всех солидарных и других издержек получат 3,3 миллиарда евро. 2,4 миллиарда достанутся участникам Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, 565 млн получат участники Лиги Европы и 285 млн — участники Лиги конференций.

Процентное соотношение между турнирами останется таким же, как в 2021–2024 годах.

Следующее заседание исполкома УЕФА назначено на 22 мая 2024 года.