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Украина. Премьер лига
08 февраля 2024, 10:48 |
387
3

УЕФА пока не планирует исключать Павелко, Украина остается в исполкоме

В УЕФА ждут решение суда

08 февраля 2024, 10:48 |
387
3
УЕФА пока не планирует исключать Павелко, Украина остается в исполкоме
УАФ. Павелко и Шевченко

По информации журналиста Игоря Бурбаса, УЕФА в данный момент не собирается исключать уже бывшего президента УАФ Андрея Павелко из числа членов исполнительного комитета.

Павелко был переизбран в исполком в минувшем году.

Сообщается, что УЕФА без окончательного решения суда никаких действий в отношении Павелко предпринимать не будет. Сейчас Андрей Павелко находится в СИЗО и ждет решение суда по делу о коррупции в УАФ.

Сегодня состоится Конгресс УЕФА, а Украину впервые в качестве президента УАФ представит Андрей Шевченко.

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исполком УЕФА УЕФА Андрей Павелко Андрей Шевченко
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Комментарии 3
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Iigor6583
Ну скільки можна товчи воду в ступі. Невже це така складна справа. Якщо виний посадити, а якщо ні, закрити справу. Ці корумповані слідчі і судді як завжди вичікують, хочуть "капусточки" поїсти, будуть тягнути до останнього. Дармоїди бля корумповані. На фронт цю непотріб.
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potemkin78
прикольно будет если его не посадят
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