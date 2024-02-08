УЕФА пока не планирует исключать Павелко, Украина остается в исполкоме
В УЕФА ждут решение суда
По информации журналиста Игоря Бурбаса, УЕФА в данный момент не собирается исключать уже бывшего президента УАФ Андрея Павелко из числа членов исполнительного комитета.
Павелко был переизбран в исполком в минувшем году.
Сообщается, что УЕФА без окончательного решения суда никаких действий в отношении Павелко предпринимать не будет. Сейчас Андрей Павелко находится в СИЗО и ждет решение суда по делу о коррупции в УАФ.
Сегодня состоится Конгресс УЕФА, а Украину впервые в качестве президента УАФ представит Андрей Шевченко.
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