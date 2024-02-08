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  4. Агент Волошина рассказал, что Илья мог перейти в другой испанский гранд
Испания
08 февраля 2024, 10:36 |
123
0

Агент Волошина рассказал, что Илья мог перейти в другой испанский гранд

Украинский голкипер заинтересовал не только «Реал», но и «Атлетико»

08 февраля 2024, 10:36 |
123
0
Агент Волошина рассказал, что Илья мог перейти в другой испанский гранд
Instagram. Илья Волошин

Максим Терещенко, агент украинского вратаря мадридского «Реала» Ильи Волошина, рассказал, что его клиент мог перейти в другой мадридский «Атлетико»:

«Из «Райо Махадаонды» предоставили ему жилье в Мадриде, прислали профессиональный контракт. Когда началось межсезонье, он с первого же дня был с основной командой, которая играет в третьем дивизионе. Соответственно, они имели товарищеские матчи.

В первом матче против «Хетафе» он сыграл полматча, не пропустил ни одного мяча. Через неделю мы уже были на стадионе «Ди Стефано», где дубль «Реала» играет. И в этой игре его выпустили на минут 35, он отстоял на ноль, а вот предыдущему вратарю закатили три сразу.

Было предложение от «Атлетико». Илья туда ездил, ему все показывали и рассказывали, впоследствии прислали официальное предложение. Но после игры с дублем Ильей заинтересовался и «Реал». Оказывается, что на том матче присутствовал тренер вратарей первой команды. Это от него пошла инициатива с подписанием Ильи. Он сказал: «Я хочу видеть этого парня в «Реале», чего бы это нам не стоило».

Ранее об интересе «Атлетико» к Илье Волошину рассказывал его первый тренер Андрей Писный.

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Илья Волошин Реал Мадрид Атлетико Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Трибуна
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