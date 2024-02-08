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Украина. Премьер лига
08 февраля 2024, 09:48 |
436
1

Помог Мудрик. Шахтер рассказал, сколько налогов клуб уплатил в 2023 году

Трансфер Мудрика значительно увеличил сумму

08 февраля 2024, 09:48 |
436
1
Помог Мудрик. Шахтер рассказал, сколько налогов клуб уплатил в 2023 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

«Шахтер» на официальном сайте заявил о том, что за 2023 год клуб уплатил в центральный и местные бюджеты 639 миллионов 707 тысяч гривен в виде налогов.

В 2022 году «Шахтер» уплатил 213,7 миллиона гривен налогов.

Значительная разница во многом объясняется трансфером Михаила Мудрика в «Челси» зимой 2023 года за 70 миллионов евро (+30 миллионов возможных бонусов).

Сообщалось, что клуб по итогам перехода хавбека выплатил 284 миллиона гривен налогов.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 1
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Dmytro11q
Чесно та відверто. Чекаємо такого і від інших клубів.
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