Помог Мудрик. Шахтер рассказал, сколько налогов клуб уплатил в 2023 году

«Шахтер» на официальном сайте заявил о том, что за 2023 год клуб уплатил в центральный и местные бюджеты 639 миллионов 707 тысяч гривен в виде налогов.

В 2022 году «Шахтер» уплатил 213,7 миллиона гривен налогов.

Значительная разница во многом объясняется трансфером Михаила Мудрика в «Челси» зимой 2023 года за 70 миллионов евро (+30 миллионов возможных бонусов).

Сообщалось, что клуб по итогам перехода хавбека выплатил 284 миллиона гривен налогов.