АПЛ признала 20 ошибок VAR в сезоне и назвала две главные проблемы

АПЛ показала британским СМИ статистику использования системы VAR в нынешнем сезоне. Несмотря на критику со стороны игроков и тренеров, использование VAR увеличило процент правильных решений арбитров до 96%. В последнем сезоне до введения VAR арбитры принимали правильные решения в 82% случаев.

«Мы видим увеличение процента правильных решений. VAR является эффективным средством поддержки арбитров», – заявили в АПЛ.

В АПЛ признали, что в течение сезона VAR допустил 20 ошибок, но 17 из них в моментах, когда система должна была вмешаться, но не сделала это. Три ошибки признаны значительными: отмена гола форварда Ливерпуля Луиса Диаса, отмена гола Шеффилд Юнайтед в ворота Ноттингем Форест и не назначение пенальти в матче Арсенала и МЮ (момент Хаверца).

АПЛ отметила две главные проблемы VAR на этот момент: частые проверки, на которые уходил много времени и матчи слишком затягиваются, и тот факт, что фаны на стадионах не всегда понимают, почему арбитр принял то или иное решение.