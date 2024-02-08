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08 февраля 2024, 09:57 | Обновлено 08 февраля 2024, 10:39
292
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лингард – игрок Сеула

Экс-футболист сборной Англии присоединился к клубу на правах свободного агента

08 февраля 2024, 09:57 | Обновлено 08 февраля 2024, 10:39
292
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лингард – игрок Сеула
ФК Сеул. Джесси Лингард

31-летний экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джесси Лингард подписал контракт с «Сеулом» из Южной Кореи.

Полузащитник присоединился к своему новому клубу на правах свободного агента. С лета 2023-го футболист был без игровой практики после того, как покинул английский «Ноттингем Форест».

Отметим, что новый сезон в южнокорейской К-Лиге начнется для «Сеула» 2 марта выездным поединком против «Гванджу».

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Источник ФК Сеул
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