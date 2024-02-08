ОФИЦИАЛЬНО. Лингард – игрок Сеула

31-летний экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джесси Лингард подписал контракт с «Сеулом» из Южной Кореи.

Полузащитник присоединился к своему новому клубу на правах свободного агента. С лета 2023-го футболист был без игровой практики после того, как покинул английский «Ноттингем Форест».

Отметим, что новый сезон в южнокорейской К-Лиге начнется для «Сеула» 2 марта выездным поединком против «Гванджу».