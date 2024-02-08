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Украина. Премьер лига
08 февраля 2024, 08:57 |
144
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рух продлил контракт с 18-летним нападающим

Сергеем Панченко интересовался клуб немецкой Бундеслиги

08 февраля 2024, 08:57 |
144
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рух продлил контракт с 18-летним нападающим
ФК Рух. Сергей Панченко

Перспективный 18-летний нападающий Сергей Панченко продлил контракт со львовским «Рухом».

Воспитанник клуба будет выступать за львовян до 31 декабря 2028 года.

Примечательно, что игроком интересовались три немецких клуба, в том числе один из Бундеслиги, но до конкретных предложений дело не дошло. «Да, это правда, что «Унион», «Ганновер» и «Айнтрахт» из Брауншвейга интересовались мной, общались с моим окружением. Впрочем, у меня и так был длительный контракт с «Рухом», который в итоге мы продлили, поэтому до конкретных предложений дело не дошло», – рассказал форвард пресс-службе «Руха».

Отметим, что Панченко в нынешнем сезоне провел 7 матчей за «Рух» U19, в том числе четыре – в Юношеской Лиге УЕФА (1 гол), а за «Рух-2» во Второй лиге – 3 поединка. В составе сборной Украины U19 у нападающего 5 матчей (2 гола и 1 ассист).

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Сергей Панченко Рух Львов продление контракта Унион Берлин
Источник ФК Рух Львов
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