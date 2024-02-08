Футболисты донецкого «Шахтера» продолжают набирать форму на собрании в Турции.

7 февраля «оранжево-черные» провели тренировку, призванную подготовить команду к спаррингам. Начав с традиционной разминки, дальше подопечные Марино Пушича выполнили серию игровых упражнений в формате 3 в 3 и 3 в 2. Основную часть сессии посвятили двусторонники на ограниченном участке поля с акцентом на отработке стандартных положений.

8 февраля «горняков» ждут две контрольные игры – с туркменским «Аркадагом» (начало – в 12:00 по киевскому времени) и польской «Лехией» (16:30).

Первый официальный матч после зимней паузы «Шахтер» сыграет в Лиге Европы УЕФА с «Марселем». Поединок состоится 15 февраля в Гамбурге на Фолькспаркштадионе.

ВИДЕО. Шахтер провел тренировку в Турции перед двумя спаррингами