ВИДЕО. Шахтер провел тренировку в Турции перед двумя спаррингами
«Горняки» подходят к заключительным контрольным матчам зимнего межсезонья
Футболисты донецкого «Шахтера» продолжают набирать форму на собрании в Турции.
7 февраля «оранжево-черные» провели тренировку, призванную подготовить команду к спаррингам. Начав с традиционной разминки, дальше подопечные Марино Пушича выполнили серию игровых упражнений в формате 3 в 3 и 3 в 2. Основную часть сессии посвятили двусторонники на ограниченном участке поля с акцентом на отработке стандартных положений.
8 февраля «горняков» ждут две контрольные игры – с туркменским «Аркадагом» (начало – в 12:00 по киевскому времени) и польской «Лехией» (16:30).
Первый официальный матч после зимней паузы «Шахтер» сыграет в Лиге Европы УЕФА с «Марселем». Поединок состоится 15 февраля в Гамбурге на Фолькспаркштадионе.
ВИДЕО. Шахтер провел тренировку в Турции перед двумя спаррингами
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей дал мини-интервью El Chiringuito TV
Виолетта Грачева заявила, что хочет гордиться своим мужчиной и не стыдиться