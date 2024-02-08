Уничтожить Суперлигу. Макрон и другие лидеры ЕС сделают заявление

По информации ресурса Politico, власти стран Европейского Союза серьезно воспринимают угрозу появления Суперлиги по футболу, которая недавно выиграла Суд ЕС и получила возможность организовать свой турнир.

Сообщается, что вскоре с заявлением выступит президент Франции Эммануэль Макрон, к которому должны присоединиться другие лидеры ЕС, включая Германию и Италию. Заявление было подписано всеми странами ЕС, кроме Испании. Именно в Испании Суперлига нашла наибольшую поддержку, а основными двигателями процесса называют президентов «Реала» и «Барселоны».

В заявлении будет указано, что ЕС выступает против создания Суперлиги и хочет сохранить связь между домашними чемпионатами и еврокубками.

Наиболее решительно настроен Макрон, который, как считает Politico, нацелен «уничтожить Суперлигу раз и навсегда».