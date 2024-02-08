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  4. Уничтожить Суперлигу. Макрон и другие лидеры ЕС сделают заявление
Европейская Суперлига
08 февраля 2024, 08:29 | Обновлено 08 февраля 2024, 08:48
902
4

Уничтожить Суперлигу. Макрон и другие лидеры ЕС сделают заявление

Власти стран ЕС настроены решительно

08 февраля 2024, 08:29 | Обновлено 08 февраля 2024, 08:48
902
4
Уничтожить Суперлигу. Макрон и другие лидеры ЕС сделают заявление
Getty Images/Global Images Ukraine. Эммануэль Макрон

По информации ресурса Politico, власти стран Европейского Союза серьезно воспринимают угрозу появления Суперлиги по футболу, которая недавно выиграла Суд ЕС и получила возможность организовать свой турнир.

Сообщается, что вскоре с заявлением выступит президент Франции Эммануэль Макрон, к которому должны присоединиться другие лидеры ЕС, включая Германию и Италию. Заявление было подписано всеми странами ЕС, кроме Испании. Именно в Испании Суперлига нашла наибольшую поддержку, а основными двигателями процесса называют президентов «Реала» и «Барселоны».

В заявлении будет указано, что ЕС выступает против создания Суперлиги и хочет сохранить связь между домашними чемпионатами и еврокубками.

Наиболее решительно настроен Макрон, который, как считает Politico, нацелен «уничтожить Суперлигу раз и навсегда».

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Комментарии 4
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Swimmer
а як же спорт(футбол) поза полiтикою, панове европейськi та свiтовi чинуши? Чи ви згадуете про це коли вам вигiдно? Готуйте памперси
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0
BARA.bass
Хотеть не вредно, а по закону это всё работать это уже другой вопрос.
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0
Octopus
Демократия – наихудшая форма правления, если не считать всех остальных. То же самое про УЕФА, какое бы оно ни было Суперлига еще хуже.
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0
felz
Месть за переход Мбаппе в Реал)
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-1
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