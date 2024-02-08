Капитан Жироны: «Нам нужен Довбик в матче с Реалом. Нужны все лучшие»

Капитан «Жироны» Кристиан Стуани надеется, что лучший бомбардир команды в сезоне Артем Довбик сможет сыграть против «Реала». Украинец пропустил прошлый матч из-за проблем с коленом.

«Я не врач и не могу сказать, сыграет ли Довбик, но уверен, что он сделает все возможное для этого. Надеюсь, мы все надеемся, что он выйдет на поле, потому что он нам нужен».

«Нам нужны все сильнейшие игроки в этой битве. Мы понимаем, что для нас это особенная неделя. Очень многое на кону в матче с «Реалом».

«Дисквалификация тренера? Я не буду комментировать эти решения, потому что сам получу дисквалификацию», – сказал Стуани.

Матч состоится в субботу, начало в 19:30.