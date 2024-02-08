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  4. Капитан Жироны: «Нам нужен Довбик в матче с Реалом. Нужны все лучшие»
Испания
08 февраля 2024, 08:11 | Обновлено 08 февраля 2024, 08:42
1543
1

Капитан Жироны: «Нам нужен Довбик в матче с Реалом. Нужны все лучшие»

Стуани надеется, что его конкурент сможет сыграть

08 февраля 2024, 08:11 | Обновлено 08 февраля 2024, 08:42
1543
1
Капитан Жироны: «Нам нужен Довбик в матче с Реалом. Нужны все лучшие»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стуани и Довбик

Капитан «Жироны» Кристиан Стуани надеется, что лучший бомбардир команды в сезоне Артем Довбик сможет сыграть против «Реала». Украинец пропустил прошлый матч из-за проблем с коленом.

«Я не врач и не могу сказать, сыграет ли Довбик, но уверен, что он сделает все возможное для этого. Надеюсь, мы все надеемся, что он выйдет на поле, потому что он нам нужен».

«Нам нужны все сильнейшие игроки в этой битве. Мы понимаем, что для нас это особенная неделя. Очень многое на кону в матче с «Реалом».

«Дисквалификация тренера? Я не буду комментировать эти решения, потому что сам получу дисквалификацию», – сказал Стуани.

Матч состоится в субботу, начало в 19:30.

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Жирона Реал Мадрид Реал - Жирона Кристиан Стуани Артем Довбик Ла Лига
Источник AS
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Комментарии 1
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EGOS
імовірно у центральному матчі півріччя в Іспанії зіграють в старті три українці...чи це не ахєрєноо?? це блаженство блін коли таке було востаннє?? В історичні часи живемо..
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