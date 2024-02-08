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  4. Без Мудрика. Тренер Челси считает, что команда выдала лучший матч сезона
Англия
08 февраля 2024, 07:28 |
512
0

Без Мудрика. Тренер Челси считает, что команда выдала лучший матч сезона

Почеттино доволен реакцией после двух поражений

08 февраля 2024, 07:28 |
512
0
Без Мудрика. Тренер Челси считает, что команда выдала лучший матч сезона
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино убежден, что команда в матче Кубка Англии с «Астон Виллой», который лондонцы выиграли 3:1, показала лучшую игру в сезоне.

«Я думаю, что это один из лучших, даже лучший матч «Челси» в нынешнем сезоне. Очень хороший момент для нас, я очень доволен выступлением команды. Я почувствовал, что ребята наслаждаются футболом на поле, и это порадовало меня больше всего».

«Это та реакция, которая нам нужна была после последних матчей», — сказал Почеттино.

Украинский хавбек Михаил Мудрик провел матч на лавке запасных.

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Челси Маурисио Почеттино Михаил Мудрик Кубок Англии по футболу
Источник Sky Sports
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