Без Мудрика. Тренер Челси считает, что команда выдала лучший матч сезона
Почеттино доволен реакцией после двух поражений
Наставник «Челси» Маурисио Почеттино убежден, что команда в матче Кубка Англии с «Астон Виллой», который лондонцы выиграли 3:1, показала лучшую игру в сезоне.
«Я думаю, что это один из лучших, даже лучший матч «Челси» в нынешнем сезоне. Очень хороший момент для нас, я очень доволен выступлением команды. Я почувствовал, что ребята наслаждаются футболом на поле, и это порадовало меня больше всего».
«Это та реакция, которая нам нужна была после последних матчей», — сказал Почеттино.
Украинский хавбек Михаил Мудрик провел матч на лавке запасных.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 8 февраля в 22:45 по Киеву
Лондонский клуб одержал победу со счетом 3:1 в матче-переигровке Кубка Англии