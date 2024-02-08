Другие новости08 февраля 2024, 01:20 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 февраля
Важные события во всех видах спорта
08 февраля 2024, 01:20 |
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В четверг, 8 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
20:00 Аль-Наср – Аль-Хиляль
21:00 Гронинген – Фортуна
21:00 Остенде – Антверпен
ТЕННИС
12:30 Ангелина Калинина – Людмила Самсонова
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