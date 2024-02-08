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08 февраля 2024, 01:20 |
14
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 февраля

Важные события во всех видах спорта

08 февраля 2024, 01:20 |
14
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане

В четверг, 8 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:00 Аль-Наср – Аль-Хиляль

Favbet 2.89 – 4.20 – 2.18

21:00 Гронинген – Фортуна

Favbet 2.52 – 3.58 – 2.64

21:00 Остенде – Антверпен

Favbet 5.20 – 4.20 – 1.61

ТЕННИС

12:30 Ангелина Калинина – Людмила Самсонова

Favbet 3.38 – 1.33

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Источник Sport.ua
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