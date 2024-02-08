ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 февраля

В четверг, 8 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:00 Аль-Наср – Аль-Хиляль

2.89 – 4.20 – 2.18

21:00 Гронинген – Фортуна

2.52 – 3.58 – 2.64

21:00 Остенде – Антверпен

5.20 – 4.20 – 1.61

ТЕННИС

12:30 Ангелина Калинина – Людмила Самсонова

3.38 – 1.33