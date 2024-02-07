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Украина. Премьер лига
07 февраля 2024, 22:25 | Обновлено 07 февраля 2024, 22:43
791
2

ФОТО. Шевченко встретился с Чеферином. Что обсудили?

Поднят вопрос невозвращения российских команд в соревнования

07 февраля 2024, 22:25 | Обновлено 07 февраля 2024, 22:43
791
2
ФОТО. Шевченко встретился с Чеферином. Что обсудили?
УАФ. Шевченко и Чеферин

Президент УАФ Андрей Шевченко встретился с руководителем УЕФА Александером Чеферином.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы ближайших шагов нового руководства Украинской ассоциации футбола.

Также поднят вопрос недопущения возвращения российских команд в международные соревнования.

В Париже в эти дни проходит конгресс УЕФА, посещаемый всеми топ-функционерами европейского футбола.

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Андрей Шевченко УЕФА конгресс УЕФА Александер Чеферин дисквалификация россии Украинская ассоциация футбола
Источник Украинская ассоциация футбола
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