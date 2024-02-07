Украина. Премьер лига07 февраля 2024, 22:25 | Обновлено 07 февраля 2024, 22:43
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ФОТО. Шевченко встретился с Чеферином. Что обсудили?
Поднят вопрос невозвращения российских команд в соревнования
07 февраля 2024, 22:25 | Обновлено 07 февраля 2024, 22:43
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Президент УАФ Андрей Шевченко встретился с руководителем УЕФА Александером Чеферином.
В ходе беседы стороны обсудили вопросы ближайших шагов нового руководства Украинской ассоциации футбола.
Также поднят вопрос недопущения возвращения российских команд в международные соревнования.
В Париже в эти дни проходит конгресс УЕФА, посещаемый всеми топ-функционерами европейского футбола.
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