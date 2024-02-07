ФОТО. Шевченко встретился с Чеферином. Что обсудили?

Президент УАФ Андрей Шевченко встретился с руководителем УЕФА Александером Чеферином.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы ближайших шагов нового руководства Украинской ассоциации футбола.

Также поднят вопрос недопущения возвращения российских команд в международные соревнования.

В Париже в эти дни проходит конгресс УЕФА, посещаемый всеми топ-функционерами европейского футбола.