Мудрик может получить сенсационного коуча. Челси готовит особенный камбэк?
Жозе Моуриньо ждет нового вызова
Именитый португальский тренер Жозе Моуриньо, который недавно был уволен из «Ромы», до сих пор сидит без работы.
По информации Give me sport, португальский наставник считает, что мог бы вывести «Челси» на новый уровень и ждет увольнения Маурисио Почеттино, давление на которого продолжает расти. Сообщается, что руководство «синих» во главе с Тоддом Боэли также не исключает вариант с назначением португальского наставника.
Жозе Моуриньо тренировал «Челси» с 2004 по 2007 год и с 2013 по декабрь 2015. Португальского наставника можно смело считать лучшим тренером в истории «пенсионеров», он выиграл с лондонцами восемь трофеев, включая три титула АПЛ.
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