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  4. Мудрик может получить сенсационного коуча. Челси готовит особенный камбэк?
Англия
07 февраля 2024, 21:10 | Обновлено 07 февраля 2024, 21:46
3528
7

Мудрик может получить сенсационного коуча. Челси готовит особенный камбэк?

Жозе Моуриньо ждет нового вызова

07 февраля 2024, 21:10 | Обновлено 07 февраля 2024, 21:46
3528
7
Мудрик может получить сенсационного коуча. Челси готовит особенный камбэк?
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Именитый португальский тренер Жозе Моуриньо, который недавно был уволен из «Ромы», до сих пор сидит без работы.

По информации Give me sport, португальский наставник считает, что мог бы вывести «Челси» на новый уровень и ждет увольнения Маурисио Почеттино, давление на которого продолжает расти. Сообщается, что руководство «синих» во главе с Тоддом Боэли также не исключает вариант с назначением португальского наставника.

Жозе Моуриньо тренировал «Челси» с 2004 по 2007 год и с 2013 по декабрь 2015. Португальского наставника можно смело считать лучшим тренером в истории «пенсионеров», он выиграл с лондонцами восемь трофеев, включая три титула АПЛ.

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Жозе Моуриньо Маурисио Почеттино Тодд Боэли Челси назначение тренера Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Give me Sport
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Комментарии 7
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Микола Захарченко
Мабуть такий " мотиватор " і потрібен зараз цим піжонам
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+3
GloryUkraine
Якщо в Челсі повернеться Маур, то Мурзик в кращому випадку буде за газоном доглядати. У Жозе на полі тільки ті, хто на щось здатний, авансів він не роздає.
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+1
Александр
Мудрику нужно молиться чтобы моуриньо не назначили .
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0
PUMA
Ну я писал для 4 назад.Что намечается третий заход Жозе.Но почему то меня заминусовали 
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0
Serhii P.
ну хіба що мають зайві гроші на компенсацію. Він вже давно "збитий пілот", який років 10 не показує серйозний результатів. Ліга конференцій - це третьосортний турнір, його до уваги не беремо.
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0
Віктор Коробка
Я не в захвати від Моура, як людини, але в сьогоденному Челсі він справді міг би навести порядок. Було б дуже цікаво.
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0
nivavn
ОГО!
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0
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