Источник: Шахтер бесплатно отдал полузащитника клубу-конкуренту

Донецкий «Шахтер» не получит никакой компенсации за аренду полузащитника Олега Очеретько в «Днепр-1», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 20-летний футболист сам настаивал на этом переходе, ведь понимал, что не будет получать игровую практику в составе «горняков». Ради аренды Очеретько пошел на понижение зарплаты.

Также стоит отметить, что у «Днепра-1» нет опции выкупа таланта «Шахтера».

В этом сезоне Олег Очеретько отыграл 4 матча (148 игровых минут) за «Шахтер», отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.

«Днепр-1» сейчас является серьезным соперником «Шахтера» в УПЛ. Днепряне в чемпионате опережают дончан на 3 очка, но у «горняков» есть 2 игры в запасе.