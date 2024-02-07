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  4. Источник: Шахтер бесплатно отдал полузащитника клубу-конкуренту
Украина. Премьер лига
07 февраля 2024, 20:56 |
2747
1

Источник: Шахтер бесплатно отдал полузащитника клубу-конкуренту

«Горняки» не получат ни копейки за аренду Очеретько в «Днепр-1»

07 февраля 2024, 20:56 |
2747
1
Источник: Шахтер бесплатно отдал полузащитника клубу-конкуренту
СК Днепр-1

Донецкий «Шахтер» не получит никакой компенсации за аренду полузащитника Олега Очеретько в «Днепр-1», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 20-летний футболист сам настаивал на этом переходе, ведь понимал, что не будет получать игровую практику в составе «горняков». Ради аренды Очеретько пошел на понижение зарплаты.

Также стоит отметить, что у «Днепра-1» нет опции выкупа таланта «Шахтера».

В этом сезоне Олег Очеретько отыграл 4 матча (148 игровых минут) за «Шахтер», отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.

«Днепр-1» сейчас является серьезным соперником «Шахтера» в УПЛ. Днепряне в чемпионате опережают дончан на 3 очка, но у «горняков» есть 2 игры в запасе.

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Источник ТаТоТаке
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Комментарии 1
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Віктор Коробка
А хьось казав, що Шахтар - золота клітка, гравці - раби без права голосу. А ще в Дніпра на Довбика була "спеціальна" ціна для Шахтаря та Динамо, щоб не підсилювати конкурентів. А тут самі пісилилися від того-самого конкурента, та ще й безкоштовно.
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