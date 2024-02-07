Сыграет ли Мудрик? Стартовые составы на матч Астон Вилла – Челси
Матч-переигровка 1/16 финала Кубка Англии начнется в 22:00 по киевскому времени
Сегодня, 7 февраля, «Астон Вилла» на своем домашнем стадионе в матче-переигровке 1/16 финала Кубка Англии примет «Челси». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.
Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начнет игру на скамейке запасных.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Карлос, Лангле, Морено, Бэйли, Камара, Луис, Макгинн, Тилеманс, Уоткинс.
«Челси»: Петрович, Бадьяшиль, Дисаси, Чилвелл, Гюсто, Кайседо, Энцо, Джексон, Палмер, Галлахер, Мадуэке.
Representing Aston Villa tonight! 👊 pic.twitter.com/uAZa3mmM40— Aston Villa (@AVFCOfficial) February 7, 2024
Chelsea tonight. 🫡@ParimatchUK | #CFC | #EmiratesFACup pic.twitter.com/1igUGzwOeh— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 7, 2024
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