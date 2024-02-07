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Англия
07 февраля 2024, 21:01 | Обновлено 07 февраля 2024, 21:18
2491
8

Сыграет ли Мудрик? Стартовые составы на матч Астон Вилла – Челси

Матч-переигровка 1/16 финала Кубка Англии начнется в 22:00 по киевскому времени

07 февраля 2024, 21:01 | Обновлено 07 февраля 2024, 21:18
2491
8
Сыграет ли Мудрик? Стартовые составы на матч Астон Вилла – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Сегодня, 7 февраля, «Астон Вилла» на своем домашнем стадионе в матче-переигровке 1/16 финала Кубка Англии примет «Челси». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начнет игру на скамейке запасных.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Карлос, Лангле, Морено, Бэйли, Камара, Луис, Макгинн, Тилеманс, Уоткинс.

«Челси»: Петрович, Бадьяшиль, Дисаси, Чилвелл, Гюсто, Кайседо, Энцо, Джексон, Палмер, Галлахер, Мадуэке.

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Астон Вилла Кубок Англии по футболу Михаил Мудрик Челси Астон Вилла - Челси стартовые составы
Источник Sport.ua
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serhiy
Нічого .Він як вийде -всім покаже !!!
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+7
Bombardini
Палмера то з півзахисту у напад, то знов назад, тепер очевидно взагалі піде на фланг при номінальних вінгерах Стерлінгу та Мудрику на банці. Почеттіно вже не знає що йому з цим Челсі зробити
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+6
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Kaftan
Це така вдячність, за асист🤦. Кончений почетінно, я надіюсь, його, звільнять ближчим часом. Деревʼяний, без идейний тренер. Який, навіть, з мессі! Неймаром! І мбапе, не примудрився, щось виграти. Аферист. Мадуеке ввн випускає🤦. Це просто 🐔
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+3
Александр Ад
Знову випустять,коли будуть програвати ,суперник піде в глухий захист,і в поразкі будуть звинувачувати Мудрика ....
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+2
Burevestnik
оця Почетінно зі складом команди що з лего:
як не складе - виходить дупа...
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+1
Микола Захарченко
Скоріше за все Мишко не підходить під стиль гри Почеттіно , це як Шевченко свого часу не підходив Челсі за часів Моуріньйо... В Арсеналі у Артети він би розкрився швидше , але все в його " ногах " і голові
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+1
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