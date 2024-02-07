Сыграет ли Мудрик? Стартовые составы на матч Астон Вилла – Челси

Сегодня, 7 февраля, «Астон Вилла» на своем домашнем стадионе в матче-переигровке 1/16 финала Кубка Англии примет «Челси». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начнет игру на скамейке запасных.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Карлос, Лангле, Морено, Бэйли, Камара, Луис, Макгинн, Тилеманс, Уоткинс.

«Челси»: Петрович, Бадьяшиль, Дисаси, Чилвелл, Гюсто, Кайседо, Энцо, Джексон, Палмер, Галлахер, Мадуэке.