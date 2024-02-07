Евгений БАНАДА: «Сейчас Верес – это амбициозная команда»
Полузащитник ровенского клуба дал первый комментарий после трансфера
Полузащитник «Вереса» Евгений Банада поделился эмоциями после трансфера в ровенский клуб, а также объяснил, почему выбрал именно «красно-черных»:
«Ощущения прекрасные. Очень рад стать частью этого клуба. Полон огромного желания как можно лучше себя здесь проявить. Уже имел опыт игры в Ривне, когда приезжал сюда с «Кривбассом». Воспоминания – только приятные.
Сейчас «Верес» – это амбициозная команда. Клуб ставит перед собой серьезные цели. Команда серьезно усилилась зимой. Мне нравится этот проект. Поэтому решил продолжить карьеру именно здесь».
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