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  4. Евгений БАНАДА: «Сейчас Верес – это амбициозная команда»
Украина. Премьер лига
07 февраля 2024, 19:41 |
257
0

Евгений БАНАДА: «Сейчас Верес – это амбициозная команда»

Полузащитник ровенского клуба дал первый комментарий после трансфера

07 февраля 2024, 19:41 |
257
0
Евгений БАНАДА: «Сейчас Верес – это амбициозная команда»
НК Верес. Евгений Банада

Полузащитник «Вереса» Евгений Банада поделился эмоциями после трансфера в ровенский клуб, а также объяснил, почему выбрал именно «красно-черных»:

«Ощущения прекрасные. Очень рад стать частью этого клуба. Полон огромного желания как можно лучше себя здесь проявить. Уже имел опыт игры в Ривне, когда приезжал сюда с «Кривбассом». Воспоминания – только приятные.

Сейчас «Верес» – это амбициозная команда. Клуб ставит перед собой серьезные цели. Команда серьезно усилилась зимой. Мне нравится этот проект. Поэтому решил продолжить карьеру именно здесь».

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Евгений Банада Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Верес
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