Названа заработная плата игроков основного состава Полесья

Футболисты стартового состава житомирского «Полесья» зарабатывают примерно 10 тысяч долларов в месяц, сообщает ТаТоТаке.

Также отмечается, что для некоторых игроков 10 тысяч – это не лимит. По информации источника, легионеры, новички клуба и молодые проспекты могут зарабатывать 35 тысяч долларов ежемесячно.

На зимнюю паузу «Полесье» ушло на 3-м месте в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. В активе житомирян 32 очка в 17 турах чемпионата.

Ранее Игорь Цыганик сообщал, что в клубах вроде «Полесья» игроки получают в среднем 15 тысяч евро в месяц.