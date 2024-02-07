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Украина. Премьер лига
07 февраля 2024, 18:47 | Обновлено 07 февраля 2024, 18:56
1496
0

Названа заработная плата игроков основного состава Полесья

Оклады в клубе варьируются от 10 до 35 тысяч долларов.

07 февраля 2024, 18:47 | Обновлено 07 февраля 2024, 18:56
1496
0
Названа заработная плата игроков основного состава Полесья
ФК Полесье

Футболисты стартового состава житомирского «Полесья» зарабатывают примерно 10 тысяч долларов в месяц, сообщает ТаТоТаке.

Также отмечается, что для некоторых игроков 10 тысяч – это не лимит. По информации источника, легионеры, новички клуба и молодые проспекты могут зарабатывать 35 тысяч долларов ежемесячно.

На зимнюю паузу «Полесье» ушло на 3-м месте в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. В активе житомирян 32 очка в 17 турах чемпионата.

Ранее Игорь Цыганик сообщал, что в клубах вроде «Полесья» игроки получают в среднем 15 тысяч евро в месяц.

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Полесье Житомир зарплаты финансы ТаТоТаке Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ТаТоТаке
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