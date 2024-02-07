Дидье ДРОГБА: «Челси еще находится в процессе развития»
Легенда «Челси» – о нынешних проблемах лондонского клуба
Легендарный экс-тренер «Челси» Дидье Дрогба прокомментировал нынешние проблемы команды Маурисио Почеттино:
«Челси» понадобится какое-то время. Они всё ещё находятся в процессе развития, у них по-прежнему молодая команда. Это непростой момент для клуба, но у них есть полная поддержка и доверие с моей стороны.
Когда я переходил в клуб, моими партнёрами были опытные игроки. В нынешнем составе футболистам в среднем по 22, 23, 24 года. Мы были готовы к выступлениям на топ-уровне, а эти игроки всего лишь учатся. Когда они достигнут своего пика, люди будут говорить: «Вау, это лучший состав в истории клуба».
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