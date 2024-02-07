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  4. Дидье ДРОГБА: «Челси еще находится в процессе развития»
Англия
07 февраля 2024, 18:08 |
266
1

Дидье ДРОГБА: «Челси еще находится в процессе развития»

Легенда «Челси» – о нынешних проблемах лондонского клуба

07 февраля 2024, 18:08 |
266
1
Дидье ДРОГБА: «Челси еще находится в процессе развития»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дрогба

Легендарный экс-тренер «Челси» Дидье Дрогба прокомментировал нынешние проблемы команды Маурисио Почеттино:

«Челси» понадобится какое-то время. Они всё ещё находятся в процессе развития, у них по-прежнему молодая команда. Это непростой момент для клуба, но у них есть полная поддержка и доверие с моей стороны.

Когда я переходил в клуб, моими партнёрами были опытные игроки. В нынешнем составе футболистам в среднем по 22, 23, 24 года. Мы были готовы к выступлениям на топ-уровне, а эти игроки всего лишь учатся. Когда они достигнут своего пика, люди будут говорить: «Вау, это лучший состав в истории клуба».

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Дидье Дрогба Челси
Источник Sky Sports
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Aries2005
Челсі перебуває в процесі стагнації. Навіть Кепа не хоче в те болото повертатись.
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