Дидье ДРОГБА: «Челси еще находится в процессе развития»

Легендарный экс-тренер «Челси» Дидье Дрогба прокомментировал нынешние проблемы команды Маурисио Почеттино:

«Челси» понадобится какое-то время. Они всё ещё находятся в процессе развития, у них по-прежнему молодая команда. Это непростой момент для клуба, но у них есть полная поддержка и доверие с моей стороны.

Когда я переходил в клуб, моими партнёрами были опытные игроки. В нынешнем составе футболистам в среднем по 22, 23, 24 года. Мы были готовы к выступлениям на топ-уровне, а эти игроки всего лишь учатся. Когда они достигнут своего пика, люди будут говорить: «Вау, это лучший состав в истории клуба».