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Англия
07 февраля 2024, 17:22 | Обновлено 07 февраля 2024, 17:23
625
1

Гвардиола назвал игрока, который в будущем заменит Де Брюйне и Бернарду

Наставник считает Фила Фодена «исключительным»

07 февраля 2024, 17:22 | Обновлено 07 февраля 2024, 17:23
625
1
Гвардиола назвал игрока, который в будущем заменит Де Брюйне и Бернарду
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола уверен в больших перспективах полузащитника команды Фила Фодена.

«В этом сезоне Фоден очень важен для нас. Он прекрасно читает игру, играет просто и действует более агрессивно. Он всегда с удовольствием забивает и создает угрозу в штрафной, он всегда находится там. Он исключительный игрок.

В своем возрасте он провел за «Сити» 250 матчей, а это значит, что он сделал свой вклад с момента своего прихода. В будущем он сменит Кевина Де Брюйне и Бернарду Силву. Это обязательно случится. Его ждет успешная и долгая карьера, но это зависит от него», — приводит слова Гвардиолы Tribal Football.

Добавим, что в текущем сезоне 23-летний игрок провел за «горожан» 34 матча во всех турниразх, в которых забил 14 голов и сделал 9 результативных передач.

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Жузеп Гвардиола Фил Фоден Манчестер Сити Кевин де Брюйне Бернарду Силва
Источник Tribal Football
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Александр
Самый перспективный игрок это Боб .
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