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  4. Олейникова победно стартовала на турнире ITF в Турции
ITF
07 февраля 2024, 17:23 |
171
0

Олейникова победно стартовала на турнире ITF в Турции

Александра оказалась сильнее Люси Нгуен Тан из Франции

07 февраля 2024, 17:23 |
171
0
Олейникова победно стартовала на турнире ITF в Турции
ITF. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№374 WTA) успешно стартовала на турнире ITF W35 в Анталье.

В первом раунде украинка обыграла представительницу Франции Люси Нгуен Тан (№534 WTA), которая начала выступление в квалификации.

Анталья. Первый круг
Александра Олейникова (Украина) – Люси Нгуен Тан (Франция, Q) – 6:2, 6:3

В следующем раунде Олейникова сразится с Полоной Херцог из Словении (№235 WTA).

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Александра Олейникова ITF Анталья
Источник Sport.ua
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