ITF07 февраля 2024, 17:23 |
171
0
Олейникова победно стартовала на турнире ITF в Турции
Александра оказалась сильнее Люси Нгуен Тан из Франции
07 февраля 2024, 17:23 |
171
0
Украинская теннисистка Александра Олейникова (№374 WTA) успешно стартовала на турнире ITF W35 в Анталье.
В первом раунде украинка обыграла представительницу Франции Люси Нгуен Тан (№534 WTA), которая начала выступление в квалификации.
Анталья. Первый круг
Александра Олейникова (Украина) – Люси Нгуен Тан (Франция, Q) – 6:2, 6:3
В следующем раунде Олейникова сразится с Полоной Херцог из Словении (№235 WTA).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 06 февраля 2024, 18:09 12
Ангелина оказалась сильнее Лючии Бронцетти в Абу-Даби
Футбол | 07 февраля 2024, 17:17 7
Руководство «синих» ответило, что это невозможно
Бокс | 06.02.2024, 21:29
Футбол | 06.02.2024, 22:17
Футбол | 07.02.2024, 07:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.02.2024, 12:20 23
07.02.2024, 07:36 5
06.02.2024, 14:19 1
Бокс
07.02.2024, 12:20 1
07.02.2024, 00:05 7
06.02.2024, 17:26 7
06.02.2024, 15:51