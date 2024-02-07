Олейникова победно стартовала на турнире ITF в Турции

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№374 WTA) успешно стартовала на турнире ITF W35 в Анталье.

В первом раунде украинка обыграла представительницу Франции Люси Нгуен Тан (№534 WTA), которая начала выступление в квалификации.

Анталья. Первый круг

Александра Олейникова (Украина) – Люси Нгуен Тан (Франция, Q) – 6:2, 6:3

В следующем раунде Олейникова сразится с Полоной Херцог из Словении (№235 WTA).