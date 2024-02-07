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  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Просто ехать в сборную? У меня такого в планах нет»
Украина. Премьер лига
07 февраля 2024, 17:06 |
526
0

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Просто ехать в сборную? У меня такого в планах нет»

Вингер киевского «Динамо» рассказал, сможет ли он сыграть в плей-офф квалификации к Евро-2024

07 февраля 2024, 17:06 |
526
0
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Просто ехать в сборную? У меня такого в планах нет»
Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал, сможет ли он сыграть в плей-офф квалификации к Евро-2024.

«Для того, чтобы попасть в национальную сборную, я должен играть в клубе. И должен не просто играть, а должен показывать качественный футбол и заслуживать этот вызов. Конечно, если я буду хорошо играть, забивать и отдавать, то главный тренер следит за всеми игроками. Но просто ехать в национальную сборную? У меня такого в планах нет. Я этого не хочу. Я хочу заслуживать вызова каждый раз».

Ранее Андрей Ярмоленко рассказал, что хотел бы сыграть на Олимпиаде.

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Источник ВДинамо
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