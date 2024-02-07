Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Просто ехать в сборную? У меня такого в планах нет»

Вингер национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал, сможет ли он сыграть в плей-офф квалификации к Евро-2024.

«Для того, чтобы попасть в национальную сборную, я должен играть в клубе. И должен не просто играть, а должен показывать качественный футбол и заслуживать этот вызов. Конечно, если я буду хорошо играть, забивать и отдавать, то главный тренер следит за всеми игроками. Но просто ехать в национальную сборную? У меня такого в планах нет. Я этого не хочу. Я хочу заслуживать вызова каждый раз».

Ранее Андрей Ярмоленко рассказал, что хотел бы сыграть на Олимпиаде.