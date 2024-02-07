Украинский вингер выразил желание сыграть за английский гранд

Украинский вингер львовского «Руха» Илья Квасница выразил желание сыграть за английский «Манчестер Сити».

– В каком чемпионате хотели бы попробовать свои силы?

– АПЛ. Там люди играют фактически без пауз. У них два кубка внутри страны, еврокубки и чемпионат. Они играют на каждый третий день. Конечно, хотелось бы попробовать такой темп. Не знаю выдержал бы, но попробовать стоит.

– Какая команда в Англии Вам больше всего нравится?

– Мой любимый клуб – «Манчестер Сити». Я всегда буду мечтать сыграть там. По стилю игры классную команду Гвардиола построил.