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Италия
07 февраля 2024, 16:25 | Обновлено 07 февраля 2024, 17:09
642
0

ДЕ ЛАУРЕНТИС: «Я допустил ошибку, отпустив Спаллетти»

Президент «Наполи» жалеет о своем решении

07 февраля 2024, 16:25 | Обновлено 07 февраля 2024, 17:09
642
0
ДЕ ЛАУРЕНТИС: «Я допустил ошибку, отпустив Спаллетти»
Getty Images/Global Images Ukraine. Аурелио Де Лаурентис и Лучано Спаллетти

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис признался, что решение отпустить главного тренера Лучано Спаллетти после завоевания командой первого за 33 года чемпионского титула в Серии А было ошибкой.

«Я воспользовался опцией, которая была односторонней. У меня было право активировать эту опцию, что я и сделал.

В ноябре и декабре 2022 года мы отправились на тренировочный ретрит. Январь и февраль были выдающимися, но по сравнению с мартом наблюдался спад. Я хотел поддержать Лучано, поднять моральный дух. Я написал Спаллетти на почту, что активирую опцию. Я не ожидал, что 12 мая во время ужина он скажет, что уходит, что ему нужен творческий отпуск. Виню себя в том, что принял его просьбу. Я допустил ошибку

До сих пор не могу понять причину его ухода. Для меня есть одно объяснение — он хотел уйти победителем. Возможно, он уже ждал контракт из сборной Италии», — цитирует Де Лаурентиса Tuttonapoli.net.

Напомним, что Лучано Спаллетти работал с «Наполи» с 2021 по 2023 год, а в августе 64-летний специалист возглавил сборную Италии, которую вывел на Евро-2024.

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Аурелио Де Лаурентис Лучано Спаллетти отставка Наполи Серия A
Источник Tutto Napoli
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