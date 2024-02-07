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Испания
07 февраля 2024, 16:11 |
119
0

Чемпион мира Фабрегас открестился от возможности возглавить Барселону

Испанец за время выступлений за «блау-гранас» завоевал шесть трофеев

07 февраля 2024, 16:11 |
119
0
Чемпион мира Фабрегас открестился от возможности возглавить Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Сеск Фабрегас

Бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны» и «Челси» Сеск Фабрегас отреагировал на слухи, связывающие его с каталонским клубом, который по окончании сезона останется без главного тренера после ухода Хави.

«Быть тренером «Барселоны»? Это то, что невозможно предсказать. Я думаю, что сначала я должен расти как тренер, делать первые шаги... Вот почему я счастлив, где я есть, потому что на мне нет большого давления.

Если уровень давления был достаточным для кого-то, как Хави – он должен быть очень высоким. Вас могут осуждать, но в конце концов это работа, которую вы выполняете каждый день. Есть тренеры, которых не очень уважают, но ты видишь, как они работают и думаешь: «Он гений». Вам нужно чувствовать себя хорошо», – цитирует Сеска издание Marca.

Отметим, что за время выступлений за «блау-гранас» в период с 2011-го по 2014-й Фабрегас провел более 150 матчей во всех турнирах и завоевал шесть трофеев. На данный момент испанский специалист является ассистентом главного тренера итальянского «Комо», идущего среди лидеров в Серии В.

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Сеск Фабрегас Барселона отставка Хави Комо
Источник OneFootball
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