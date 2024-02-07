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  4. ФОТО. Шахтер провел тренировку перед последними зимними спаррингами
Украина. Премьер лига
07 февраля 2024, 15:12 |
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ФОТО. Шахтер провел тренировку перед последними зимними спаррингами

«Горняки» подходят к заключительным контрольным матчам зимнего межсезонья

07 февраля 2024, 15:12 |
250
0
ФОТО. Шахтер провел тренировку перед последними зимними спаррингами
ФК Шахтер Донецк. Георгий Судаков

Футболисты «Шахтера» продолжают набирать форму на сборах в Турции. 7 февраля «оранжево-черные» провели тренировку, призванную подготовить команду к завтрашним спаррингам. Начав с традиционной разминки, далее подопечные Марино Пушича выполнили серию игровых упражнений в формате 3 в 3 и 3 в 2. Основную же часть сессии посвятили двусторонке на ограниченном участке поля с акцентом на отработке стандартных положений.

Самые интересные моменты тренировки смотрите в фотогалерее.

Завтра, 8 февраля, «горняков» ждут две контрольные игры – с туркменским «Аркадагом» (начало игры – в 12:00 по киевскому времени) и польской «Лехией» (16:30).

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Источник ФК Шахтер Донецк
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